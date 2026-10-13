Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi y su retiro: “Seré el mejor de la historia, sin duda”

Cristiano Ronaldo no duda del lugar que ocupa en el olimpo de los mejores futbolistas de la historia. A los 41 años y 981 goles oficiales, el delantero del Al Nassr, en una entrevista para la CNN Portugal, habló sobre su futuro retiro, las comparaciones con otras figuras como Lionel Messi, Maradona y Pelé y la posibilidad de alcanzar las 1.000 dianas.

Su opinión sobre las comparaciones

Manteniendo la identidad que le define, el portugués asegura que sus logros muchas veces no reciben el reconocimiento que merecen, aunque reconoce que en el debate sobre el mejor de todos los tiempos influyen los gustos personales de cada aficionado. «Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona, es cuestión de gustos. Lo respeto», manifestó el de Madeira.

«Decir que Cristiano Ronaldo no es un jugador completo es mentira. Soy el jugador más completo», aseguró rotundamente, antes de confirmar que será el mejor de la historia sin dudas. Además, el atacante aludió a su larga rivalidad con Lionel Messi, a quien felicitó días atrás en la publicación de Instagram que publicó tras su despedida de la Selección Argentina, comparando su enfrentamiento con el legendario duelo que protagonizaron Ayrton Senna y Alain Prost en la Fórmula 1.

La carrera por los mil goles y la incógnita de su retiro

Con respecto al objetivo de lograr los 1.000 tantos en su carrera profesional, el máximo goleador de la historia se inclinó por la prudencia al apuntar que los números hablan por sí solos y que, si bien le encantaría llegar a esa cifra, prefiere no pensar en hipótesis. Asimismo, evitó fijar una fecha para colgar las botas al asegurar que desconoce el porvenir y que en cualquier momento podría despertarse sin ganas de seguir compitiendo.

Este testimonio se hizo público después de que la estrella mundial dejara la concentración del conjunto nacional durante el parón de la Liga de las Naciones. Ante esta situación, la Federación portuguesa abrió un expediente disciplinario con carácter urgente y una suspensión preventiva, mientras Ronaldo sigue ampliando su legado en Arabia Saudí.