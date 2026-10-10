El presidente de la federación portuguesa pide la vuelta de Cristiano después de suspenderle: «Le queremos en noviembre»

Pedro Proença, presidente de la federación portuguesa, ha hecho un llamamiento para que Cristiano Ronaldo esté listo para jugar de nuevo con la selección en el próximo parón en noviembre. Horas después de confirmar su suspensión provisional después de su marcha por su trifulca con Jorge Jesús, las altas esferas lusas han querido arropar al delantero y, quitando hierro a la polémica, destacando la importancia que sigue teniendo el delantero dentro del país.

Aunque el expediente contra el jugador fue abierto por el Comité Disciplinario, Proença no quiso entrar en discrepancias sobre la duración del castigo: «Durante los últimos 14 días, nos centramos en el deporte, en el nuevo entrenador, con nuevas metodologías, con el objetivo de ganar la Liga de Naciones. Eran cuatro partidos muy importantes, y era necesario que el equipo tuviera tranquilidad ante la situación, y eso es lo que conseguimos. Cuatro partidos, cuatro victorias. Nos hemos clasificado para los cuartos de final, y eso era lo que nos interesaba. Ocurrió de forma natural. Estamos a un punto de asegurar el primer puesto. Ese era el principal objetivo de nuestra selección nacional, y lo hemos logrado».

El Consejo Disciplinario inició «un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo con el objetivo de determinar la posible relevancia disciplinaria de los hechos denunciados». Todo después de una charla entre seleccionador, presidente y Cristiano en la que el futbolista se sintió engañado: «Quiero dejar un mensaje tranquilizador. El presidente de la FPF habló, el entrenador habló, el capitán habló, los jugadores hablaron. Este es un momento de tranquilidad, de serenidad, todos estamos sentados a la mesa, hay un gran deseo de tener de vuelta a nuestro capitán».

«Habrá un proceso disciplinario normal, los organismos independientes evaluarán, pero lo que destacamos es el deseo de la FPF de tener al capitán de vuelta con nosotros pronto, el deseo ya expresado por el entrenador, quien dijo que mientras esté en condiciones de jugar, tendremos a nuestro capitán con nosotros, y, fundamentalmente, un gran deseo de nuestro capitán de regresar a la selección nacional, un lugar donde dice ser feliz. Este es el momento de apelar a la tranquilidad, a la serenidad, todos estamos haciendo nuestro trabajo, porque el deseo es común y colectivo», añadió.

Portugal sigue queriendo a Cristiano Ronaldo

Es por ello que el presidente de la Federación Portuguesa quiere que vuelva el próximo parón en noviembre: «Está el deseo de esta familia, de estos 25 jugadores que comenzaron juntos la concentración, de volver a estar todos juntos, y ojalá sea en la próxima concentración. Habiendo superado los desacuerdos, que he descrito cuidadosamente como un malentendido, debemos aprender del proceso. Y en este momento, el deseo, la serenidad, el llamado a la tranquilidad y el anhelo de tener con nosotros al mejor jugador portugués de todos los tiempos, con más de dos décadas dedicadas a la FPF y a la Selección Nacional, un espacio donde disfruta mucho estar, y el presidente de la FPF creará todas las condiciones para que esto suceda».

Aunque todo está en manos del proceso disciplinario, la vuelta de Cristiano Ronaldo es un deseo que quiere que sea a corto plazo, o al menos eso se desea desde la federación: «Dependerá exclusivamente del Comité Disciplinario, que es un órgano autónomo, y cumplirá con su cometido. Nos estamos preparando para la próxima concentración, donde esperamos contar con los 25 jugadores, siempre que las condiciones deportivas lo permitan. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) y su presidente, en este espíritu de tranquilidad, dialogando con todas las partes, que ya han manifestado públicamente su deseo de tener al capitán de vuelta con nosotros, comparten este deseo expreso. Esto incluye a la Federación, al presidente de la FPF, al seleccionador nacional, al capitán y a los jugadores. Todos, sin excepción, queremos estar juntos de nuevo en noviembre», concluyó Pedro.