Cristiano Ronaldo se desquita de su lío con Portugal marcando con el Al Nassr y se pone a 20 goles de los 1.000

Cristiano Ronaldo vuelve a sonreír. El futbolista portugués ha vivido unos días de lo más convulsos, con su marcha de la selección de Portugal tras un enfrentamiento prácticamente público con Jorge Jesus. Su abandono de la concentración en pleno parón internacional ha copado titulares en todo el mundo, finalizando con una carta abierta en la que explicaba todo lo sucedido. Tras ello, el astro luso vuelve a centrarse en lo que mejor sabe hacer: marcar goles. Ha vuelto con el Al Nassr con un nuevo tanto, que le pone sólo a 20 de los 1.000.

Después de abandonar la concentración por unas palabras del técnico en rueda de prensa, Cristiano volvía a la acción. Lo hacía con su equipo, el Al Nassr, ante un Diriyha que llegaba en octava posición. Cristiano demostró que, pese a todo el conflicto vivido en estas semanas con su selección, sigue lanzado en busca de su mayor objetivo, el de alcanzar el millar de goles.

Desde el 9 de septiembre que el portugués no marcaba ni con su club ni con Portugal. Con la selección sólo disputó el primer encuentro ante Gales y después llegó el conflicto con Jorge Jesus tras no jugar ante Noruega y su salida de la concentración. Aquel episodio ha dejado en duda la continuidad de CR7 en su selección, pero no le ha hecho cambiar su mentalidad. Sigue insaciable.

La respuesta llegó en el césped. En la jornada 8 de la Saudi Pro League, el Al Nassr se impuso por 3-0 al Diriyah de Darwin Núñez. A los 23 minutos, Ronaldo cazó un rechace del portero tras un disparo de Kingsley Coman y firmó el 1-0. Era su gol número 980 como profesional y el que acababa con la racha.

Minutos después, Samú Costa amplió de cabeza tras un córner y ya en la segunda parte, Coman sentenció el 3-0 en una contra en la que usó a Cristiano como señuelo para definir cruzado. Con la victoria, el Al Nassr es segundo con 19 puntos, empatado con el líder Al-Qadisiya. Aunque lo importante sigue girando en torno a Cristiano Ronaldo, que pone fin al escándalo –de momento– con un gol que le acerca a los 1.000.