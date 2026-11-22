El Barcelona mantiene el liderato en solitario tras remontar al Villarreal. Después de que el Real Madrid se colocara este sábado con los mismos puntos que los culés tras ganar al Celta en el Bernabéu, los culés han dejado las cosas como estaban antes del inicio de la jornada: tres puntos de ventaja y líderes en solitario en la clasificación de la Liga.

Le costó al Barcelona sacar tres puntos que son claves. Y es que el Villarreal se puso 0-2 en el minuto 7 de partido en el Camp Nou. Buchanan y Oluwaseyi marcaron para el conjunto visitante y aguantaron con ese resultado hasta el descanso. Incluso Lamine Yamal falló un penalti.

La segunda parte fue otra cosa. O realmente 10 minutos de esa segunda mitad. Porque del 57′ al 67′ el Barcelona marcó los tres goles que le valieron para remontar al Villarreal. Primero fue Gerard Martín, después Fermín y el gol de la victoria fue obra de Pau Navarro en propia puerta. Todo ello en diez minutos.

Así, en una jornada de Liga más disputada, las cosas se quedan como estaban antes: el Barcelona (36 puntos) saca tres puntos al Real Madrid (33). Ahora ambos equipos tienen Champions League y en la próxima jornada, el Barcelona jugará en La Coruña (domingo, 29 de noviembre, a las 16:15 horas) y el Real Madrid recibirá al Alavés (sábado, 28, a las 21:00 horas).

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 36 puntos Real Madrid – 33 Atlético de Madrid – 28 Betis – 27 Real Sociedad – 22 Sevilla – 19 Athletic Club – 16 Alavés – 16 Villarreal – 15 Espanyol – 15 Deportivo – 15 Racing de Santander – 14 Celta de Vigo – 13 Rayo Vallecano – 12 Getafe – 12 Osasuna – 12 Valencia – 12 Levante – 11 Elche – 10 Málaga – 5

Resultados de la 13ª jornada de Liga

Athletic Club 0-1 Espanyol

Alavés 3-1 Deportivo

Rayo Vallecano 0-1 Valencia

Sevilla 1-1 Betis

Real Madrid 2-1 Celta de Vigo

Barcelona 3-2 Villarreal

Quedan por disputarse: