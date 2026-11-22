Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) vuelven a ser noticia por la detención de dos ciudadanos mexicanos cuando se disponían a abordar en la pasarela de embarque de un vuelo a Los Ángeles. El vídeo, publicado en las redes sociales el sábado, ha dado la vuelta al mundo y ha desatado un fuerte rechazo.

Alrededor de las 8:00 a. m., hora local, un hombre y una mujer entraban en la pasarela de embarque del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma para tomar un vuelo hacia Los Ángeles cuando agentes del ICE vestidos de negro y encapuchados intervinieron contra los dos pasajeros. En las imágenes publicadas se puede observar cómo en la zona de embarque una persona es derribada y otra sacada por la fuerza.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha informado que la intervención de los agentes se llevó a cabo para arrestar a Ricardo Larrondo Mendoza, ciudadano mexicano a quien se le acusa de haber dejado expirar su visado y permanecer en suelo estadounidense más del tiempo autorizado en violación de las leyes de la nación.

Por otra parte, la mujer detenida ha sido identificada como Sofía Hernández Mejía, ciudadana mexicana que, según el propio ICE, se encontraba de forma irregular en Estados Unidos y cuyo visado también había expirado. Asimismo, han adelantado que, por agredir a un agente federal durante la interacción, podría ser acusada.

La aerolínea Alaska Airlines ha detallado que la operación ha afectado a su vuelo 1306, que estaba programado para despegar a las 8:10 de la mañana de Seattle y se ha retrasado hasta las 11:03 horas debido al operativo. En un comunicado, ha asegurado que desconocía la actuación policial y que mantiene contacto con las autoridades para colaborar.

El vídeo de la detención fue compartido en varios perfiles de redes sociales y ha desatado la reacción de varios políticos; uno de ellos, el gobernador de Washington, Bob Ferguson, quien ha condenado la intervención y ha denunciado que los agentes del ICE están «fuera de control». A través de su cuenta oficial en X, el dirigente ha expresado su indignación al ver que los efectivos llevaban tapado el rostro y no se han identificado ante los detenidos. En su mensaje ha indicado que este tipo de acciones están «sembrando el caos en nuestras comunidades». Asimismo, ha apuntado que las tácticas empleadas por el ICE son contrarias a los «valores estadounidenses».