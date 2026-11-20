En la cumbre Asia Pacífico de Shenzhen (China) recién acabada, un oficial naval ruso caminaba junto a la comitiva de Vladímir Putin con un maletín negro rígido en la mano. Un periodista de la televisión estatal rusa, que es también diputado del partido de Putin en la Duma, se acercó y le pregunta sin rodeos: «¿Es el maletín nuclear?». El militar respondió con naturalidad: «Sí… ese mismo». Las imágenes han dado la vuelta al mundo.

El maletín era el famoso Cheget, el dispositivo que permite al presidente ruso mantener el control del arsenal nuclear más grande del planeta en cualquier lugar del mundo. Recibe ese nombre en honor al monte Cheget, una montaña ubicada en la cordillera del Cáucaso.

El Cheget no parece una pieza de ciencia ficción. Es un maletín negro rígido, de tamaño similar a un portafolios ejecutivo, con asa simple. Se transporta de forma discreta, casi como un simple maletín de negocios. Lo lleva habitualmente un oficial de la Armada (o personal del Servicio Especial de Comunicaciones Estratégicas) que nunca se separa del presidente ruso. En China se vio claramente: negro, compacto y bajo estricta custodia.

Qué es realmente el Cheget

El Cheget es el terminal portátil del sistema de mando y control nuclear ruso. Forma parte de la red Kazbek y se conecta a las comunicaciones cifradas Kavkaz. Se desarrolló en los años 80, durante la Guerra Fría, y entró en servicio en la época de Mijaíl Gorbachov. Su misión es garantizar que el mando político máximo pueda autorizar el uso de armas nucleares incluso cuando está a miles de kilómetros de Moscú.

Existen tres ejemplares idénticos: uno con el presidente ruso, otro con el ministro de Defensa y otro con el jefe del Estado Mayor General. El de Putin es el principal.

Cómo funciona y por qué es tan peligroso

Contrario al mito del botón rojo que lanza misiles al instante, el Cheget no es un detonador directo. Es una estación de comunicación ultrasegura. Cuando se abre, permite al presidente autenticarse, recibir información en tiempo real y transmitir órdenes de autorización cifradas hacia el Estado Mayor y las fuerzas estratégicas (misiles intercontinentales, submarinos y bombarderos).

El proceso implica códigos, tarjetas criptográficas y protocolos de confirmación. Una vez enviada la orden autenticada, la cadena de mando militar puede ejecutar el lanzamiento. Los detalles exactos son secretos de Estado, pero el resultado es el mismo: con este maletín, Putin puede iniciar desde cualquier punto del planeta el procedimiento. Esa capacidad es la que convierte al Cheget en uno de los objetos más peligrosos del mundo.

La aparición pública del maletín en China, justo antes de reuniones de alto nivel con líderes de Estados Unidos y China, no fue casual. Es todo un golpe de efecto de Putin en la cumbre de China a la que acudieron junto a él el líder estadounidense, Donald Trump, y el chino, Xi Jinping. Les lanza el inequívoco mensaje de que sus países serán más ricos, pero el suyo es más poderoso, nuclearmente hablando.

De hecho, el periodista que se acercó al oficial y preguntó sobre el maletín nuclear es Yevgueni Popov, que es además diputado de la Duma o Parlamento ruso desde 2021, por el partido Rusia Unida. Ocupa el cargo de vicepresidente del Comité de Política de Información, Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Esto es, que sabía a quién preguntaba y por lo que preguntaba. Y por orden de quién lo preguntaba:

—¿Es este el maletín nuclear?

—Sí.

—¿Ese mismo?

—Ese mismo.

—Increíble.