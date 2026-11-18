La histórica cumbre que reunirá este jueves, 19 de noviembre, a Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping en la ciudad china de Shenzhen no sólo afecta a las tres grandes potencias. Sus consecuencias también podrían sentirse en algunas de las principales compañías del IBEX 35.

Es la primera vez que los tres mandatarios se reúnen en una misma mesa y en la que, lejos de ser un encuentro apacible, se pondrán en cuestión temas como el control del armamento nuclear, la guerra en Irán y las relaciones entre las grandes potencias, aunque los intereses de Washington, Moscú y Pekín no coinciden necesariamente.

En este sentido, China busca proyectar su liderazgo internacional, mientras Trump pretende avanzar en el control de armas nucleares y Putin aspira a reforzar su protagonismo diplomático. Sin embargo, la reunión también plantea interrogantes para Xi Jinping, especialmente ante las presiones estadounidenses para incorporar a China a futuras negociaciones nucleares.

Más allá del simbolismo político, el resultado de la cumbre podría tener efectos sobre los precios energéticos, las cadenas de suministro y las cotizaciones bursátiles. Pablo Vega, experto en finanzas de Roams, identifica al transporte aéreo, la industria y la energía como los sectores españoles que deberían seguir más de cerca las conversaciones.

Iag e Inditex como ganadoras

Una distensión entre Estados Unidos, Rusia y China podría favorecer especialmente al transporte aéreo si contribuye a estabilizar los mercados energéticos y reducir el precio del combustible.

«Uno de los sectores que más podría beneficiarse sería el transporte aéreo, especialmente si las conversaciones contribuyen a estabilizar el suministro energético y reducir los precios del combustible», explica Vega.

En este escenario, IAG, matriz de Iberia, British Airways y Vueling, podría mejorar sus márgenes gracias a una reducción de los costes operativos. Según el analista, la compañía lleva meses soportando un importante incremento de los costes energéticos.

También podrían verse favorecidas empresas industriales como Acerinox y ArcelorMittal, especialmente sensibles al precio de la energía y a la evolución del comercio internacional.

Por su parte, Inditex y Puig podrían beneficiarse de una mejora de las relaciones comerciales entre Washington y Pekín, gracias a una mayor estabilidad de las cadenas de suministro y unas perspectivas más favorables para el consumo internacional.

No obstante, Vega advierte de que una reducción de las barreras comerciales también podría intensificar la competencia de los fabricantes chinos, especialmente en determinados segmentos industriales.

Repsol en el punto de mira

En el lado contrario aparece Repsol, que podría verse perjudicada si una disminución de las tensiones geopolíticas provoca una caída sostenida de los precios del crudo.

«Un crudo más barato reduce el beneficio de su negocio de exploración y producción», señala el experto, que también advierte del posible impacto sobre los márgenes de refino.

La evolución del petróleo dependerá, entre otros factores, de la situación en Oriente Medio. China es el principal comprador de crudo iraní y Rusia mantiene estrechas relaciones con Teherán, por lo que ambas potencias pueden desempeñar un papel relevante en una eventual normalización del tráfico energético por el estrecho de Ormuz.

Un acuerdo que redujera los riesgos sobre el suministro podría aliviar los precios del petróleo y del gas, aunque Vega recuerda que una distensión diplomática no garantiza una caída sostenida de las cotizaciones. Para ello serían necesarias mejoras reales en el transporte y el abastecimiento.

En el caso de Iberdrola, el impacto sería más moderado por el peso de su negocio de redes. Naturgy, por su parte, mantiene un contrato con Yamal LNG afectado por las restricciones europeas a las importaciones de gas ruso a largo plazo a partir de enero de 2027, una normativa que no cambiaría automáticamente por un acercamiento entre las tres potencias.

La industria española contra las cuerdas

Uno de los principales riesgos para España sería una nueva escalada comercial entre Estados Unidos y China. Según Vega, el impacto no llegaría tanto por las exportaciones españolas directas como por las consecuencias sobre sus principales socios europeos.

Si las industrias alemana y francesa se resienten, las empresas españolas podrían sufrir una caída de pedidos, especialmente en automoción, bienes de equipo y componentes industriales.

Otro peligro sería el desvío de productos chinos hacia Europa si Washington endurece sus barreras comerciales. Aunque podría abaratar determinados bienes, también aumentaría la presión competitiva sobre la industria española.

A ello se suma la posibilidad de nuevas restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras y otros materiales estratégicos, esenciales para la automoción, las renovables y la electrónica. Una situación que podría encarecer los costes de producción y provocar problemas de suministro.

La reunión también despierta inquietud por sus implicaciones para el equilibrio internacional. Algunos analistas han comparado el encuentro con la conferencia de Yalta de 1945, ante el temor de que las grandes potencias negocien cuestiones que afectan a terceros países sin contar con ellos. No obstante, los expertos consideran incierta la posibilidad de alcanzar acuerdos sustanciales.

Para Vega, la principal lección para las compañías españolas es la necesidad de prepararse ante un entorno internacional cada vez más fragmentado. «Esta cumbre confirma una tendencia: las grandes decisiones sobre comercio, energía y seguridad se toman en mesas donde Europa no está sentada», sostiene el experto de Roams.