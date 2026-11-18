Una oleada de apagones esta sacudiendo algunos de los pilares de la economía global. La última compañía en sumarse ha sido Apple. El gigante tecnológico sufrió el 17 de noviembre interrupciones en iCloud, Apple Pay y otros servicios. Apple atribuyó los problemas a una actualización interna, descartó un ciberataque y aseguró que estaba restableciendo sus sistemas.

Pero Apple es sólo el último episodio de una semana marcada por fallos de enorme repercusión. Todo comenzó con Microsoft, cuya interrupción afectó a Outlook, Teams y otros servicios de Microsoft 365. Después, un fallo en la red de la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) obligó a suspender temporalmente los despegues en todo el país.

El lunes llegó el turno del sector financiero. JPMorgan Chase sufrió problemas informáticos que retrasaron operaciones bancarias, mientras clientes de otras entidades estadounidenses también notificaban incidencias. United Airlines experimentó asimismo una interrupción tecnológica que afectó a sus vuelos. La oleada alcanzó incluso a la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA), que reconoció problemas temporales en sistemas internos.

A este escenario se suma una investigación sobre una vulnerabilidad en la plataforma Optimizely que afectó a páginas vinculadas a grandes compañías, entre ellas HSBC, CNN y BBC. ZeroHedge destacó esta acumulación de incidentes y cuestionó que su proximidad temporal fuese una simple coincidencia.

El BCE alerta de los riesgos

La preocupación va más allá de los apagones. En su informe del 18 de noviembre, el Banco Central Europeo advierte de que la dependencia de unos pocos proveedores tecnológicos y el aumento de las amenazas cibernéticas amplifican los riesgos operativos y financieros.

Aunque las autoridades aseguran que no existen pruebas de una conexión entre las interrupciones ni de un ataque coordinado, los episodios revelan la vulnerabilidad de sistemas esenciales para la economía mundial.

La gran amenaza no es necesariamente que todos estos fallos estén relacionados, sino que una interrupción tecnológica verdaderamente sistémica podría tener consecuencias económicas de enorme alcance.