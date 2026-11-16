Microsoft vuelve al centro de la polémica tras revelar las causas de la caída mundial de Outlook y otros servicios de Microsoft 365 del pasado 12 de noviembre. La compañía ha reconocido que un fallo de software introducido en julio permaneció oculto durante más de tres meses y desencadenó un colapso masivo de sus sistemas.

La explicación llega en un momento delicado para la tecnológica, que ha puesto en marcha un programa de bajas voluntarias dirigido a unos 60.000 empleados, más de una cuarta parte de su plantilla mundial, mientras acelera sus inversiones en inteligencia artificial.

Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataforma de Microsoft, explicó en una publicación oficial en X que la caída fue consecuencia de tres factores.

El primero fue un defecto de software introducido en julio que no se detectó durante las pruebas, realizadas principalmente en equipos menos potentes. El segundo, un cambio en el tráfico de Microsoft Teams que incrementó la carga sobre la infraestructura de Exchange Online. El tercero, que casi el 14% de la capacidad ya estaba fuera de servicio por una incidencia independiente.

La combinación provocó un efecto dominó: los servidores comenzaron a fallar y las conexiones se trasladaron automáticamente a otros equipos, que también terminaron saturados. En menos de dos horas, más del 80% de los servidores de la infraestructura afectada dejaron de responder.

La interrupción afectó a empresas, administraciones y entidades financieras de numerosos países. Según Reuters, Downdetector registró más de 7,4 millones de notificaciones de incidencias.

La apuesta millonaria por la IA

La avería coincide con una profunda reorganización laboral. Según Reuters, Microsoft ha impulsado un programa de salidas voluntarias dirigido a aproximadamente 60.000 trabajadores, aunque esa cifra no representa despidos ejecutados.

Paralelamente, la compañía prevé destinar alrededor de 175.000 millones de dólares a inversiones de capital en 2026, en gran medida vinculadas a la inteligencia artificial.

Microsoft ha descartado que agentes de IA provocaran la caída. Tampoco existen pruebas de que las salidas de empleados estén relacionadas con el fallo.

Sin embargo, ambos acontecimientos sitúan bajo la lupa la gestión de la tecnológica y plantean interrogantes sobre cómo equilibrar la expansión de la inteligencia artificial, la reorganización de plantilla y la fiabilidad de servicios digitales esenciales para millones de usuarios.