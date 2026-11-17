Un ciberataque de alcance internacional ha afectado a las páginas web de al menos 178 organizaciones, entre ellas algunas de las mayores compañías del mundo, como HSBC, Zoom, CNN, IKEA, Salesforce, Equifax y la BBC. Los delincuentes consiguieron introducir código malicioso en una herramienta tecnológica compartida por estas empresas, exponiendo a sus visitantes a posibles robos de información financiera y ataques contra sus dispositivos.

La campaña fue descubierta el 16 de noviembre por el investigador de ciberseguridad Scott Helme. El ataque se produjo a través de Optimizely, una plataforma que utilizan numerosas compañías para personalizar sus páginas web y analizar el comportamiento de sus usuarios.

Los investigadores identificaron 188 archivos de código manipulados pertenecientes a las casi 200 multinacionales. Uno de los sectores más expuestos fue el financiero. La investigación identificó código malicioso asociado a páginas de HSBC en Estados Unidos, Hong Kong, México y Australia, así como a servicios del grupo en Singapur.

También aparecieron páginas de Equifax, la multinacional especializada en información crediticia, y de otras entidades financieras como ABN AMRO. El programa malicioso estaba preparado para detectar números de tarjetas bancarias, fechas de caducidad y códigos de seguridad introducidos en determinados formularios de pago. Una vez recopilados, podía intentar transmitirlos a servidores controlados por los atacantes.

En busca de las criptos

El código malicioso incluía un mecanismo para sustituir direcciones legítimas de monederos de criptomonedas por otras controladas por los delincuentes. De esta forma, una persona que intentara realizar una transferencia podía acabar enviando sus fondos a los atacantes sin advertir la manipulación.

Los investigadores rastrearon aproximadamente 7.040 dólares en criptomonedas recibidos por carteras vinculadas al código malicioso durante la jornada del ataque. No obstante, todavía no se ha determinado el importe total sustraído ni cuántas operaciones fueron desviadas.

Si bien la campaña no se limitó al robo de información financiera. Los ciberdelincuentes incorporaron herramientas identificadas como Coruna y DarkSword, diseñadas para aprovechar vulnerabilidades en determinadas versiones del sistema operativo iOS. Estas herramientas podían intentar comprometer dispositivos iPhone y iPad vulnerables cuando sus propietarios visitaban las páginas afectadas.

Clave del incidente

La clave del incidente estuvo en Optimizely, un servicio tecnológico integrado en las páginas de numerosas multinacionales. La propia compañía reconoció que un tercero no autorizado explotó una vulnerabilidad en el proceso de registro de cuentas de su plataforma de experimentación para introducir código JavaScript malicioso en proyectos de clientes.

Por su parte, Salesforce confirmó que estaba investigando modificaciones no autorizadas en los scripts de Optimizely y que había desactivado su utilización como medida preventiva. Equifax también suspendió el uso de la plataforma y aseguró que no había encontrado pruebas de que sus propios sistemas hubieran sido comprometidos. Mientras que HSBC, Zoom, CNN e IKEA no habían respondido inmediatamente a sus solicitudes de comentarios.