El mercado bursátil español ha comenzado la jornada del miércoles con retrocesos. El Ibex 35 registra una caída del 0,24% en los primeros compases de negociación y se sitúa en 19.577,60 puntos, por debajo de la barrera de los 19.600 enteros.

El principal índice de la Bolsa de Madrid prolonga así la tendencia negativa de las dos sesiones anteriores, en un escenario de prudencia entre los inversores y con varias referencias económicas internacionales capaces de condicionar el comportamiento de los mercados.

La corrección también aleja al selectivo de los 20.000 puntos, un nivel que había conseguido superar durante la semana pasada. Entre las compañías con peor comportamiento en la apertura destaca Solaria, cuyas acciones retroceden un 1,62%. Le sigue Indra, con una caída del 1,37%, después de sufrir importantes pérdidas en la jornada anterior.

La compañía tecnológica y de defensa continúa bajo la atención del mercado tras conocerse informaciones sobre una investigación de la Fiscalía Anticorrupción relacionada con determinadas adjudicaciones de contratos militares.

Las informaciones afectan a proyectos de gran relevancia económica, entre ellos el programa de vehículos blindados 8×8 Dragón, valorado en más de 2.000 millones de euros, y el sistema de lanzacohetes Silam, con un importe aproximado de 576 millones.

El impacto de estas noticias ya se había reflejado en la cotización de Indra durante la sesión del martes, cuando sus títulos perdieron un 6,4%. En contraste, algunas compañías consiguen escapar de las ventas. IAG se coloca entre los valores más destacados del inicio de sesión, con una revalorización del 1,01%, mientras que ACS avanza un 0,62%.

Más allá de las fluctuaciones bursátiles, varias empresas españolas han comunicado novedades relacionadas con la remuneración de sus accionistas. Enagás ha aprobado el reparto de un dividendo a cuenta de los resultados de 2026 de 0,40 euros brutos por acción, cuyo abono está previsto para el próximo 16 de diciembre.

Cambios en el dividendo de Mapfre

Por su parte, Mapfre ha anunciado un ajuste de su dividendo a cuenta correspondiente al mismo ejercicio, que queda establecido en 0,08 euros brutos por título.

También se producen movimientos relevantes en el sector inmobiliario. Los accionistas de Aedas Homes han respaldado la oferta pública de adquisición presentada por Neinor Homes, que contempla un pago de 24 euros en efectivo por acción y persigue la exclusión bursátil de la compañía.

Neinor, además, tiene previsto distribuir 80 millones de euros entre sus accionistas el 31 de diciembre, mediante un pago de 0,8229 euros brutos por acción.

Mirada puesta en la Fed

La evolución de los precios y las perspectivas de los tipos de interés vuelven a ocupar un lugar destacado en la agenda de los inversores. En Reino Unido, la inflación interanual alcanzó el 3,6% en octubre, un dato que se incorpora al análisis de las presiones sobre los precios en las principales economías europeas.

Durante la jornada también está prevista la publicación de nuevas cifras de inflación de la eurozona, además de indicadores relacionados con la construcción de viviendas en Estados Unidos.

Resultados Nvidia

En Estados Unidos, la última sesión terminó con descensos significativos en los principales índices de referencia.

El Dow Jones perdió un 1,64%, mientras que el S&P 500 cedió un 1,03% y el Nasdaq retrocedió un 0,74%. En este contexto, Nvidia vuelve a convertirse en uno de los grandes focos de atención después de presentar sus resultados empresariales.

El fabricante de semiconductores comunicó un beneficio por acción de 2,68 dólares y unos ingresos de 115.800 millones de dólares, cifras superiores a las previsiones de los analistas, que anticipaban 2,47 dólares por acción y una facturación de 109.150 millones.La reacción inicial del mercado fue positiva, con un avance del 4,8% de sus acciones en la negociación posterior al cierre.