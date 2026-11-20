Dos misiles rusos y un dron han caído este viernes en territorio polaco tras una ofensiva masiva de Rusia contra Ucrania. El ministro polaco de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha anunciado que pedirá a la OTAN reforzar la defensa de su flanco oriental con aviones de vigilancia. Además, ha calificado lo ocurrido como «otra provocación» de Moscú.

El responsable de Defensa ha confirmado que durante la mañana se produjo una violación del espacio aéreo del país con la entrada de estos aparatos procedentes de Rusia. Según explicó, el ataque ruso contra Ucrania, que ha terminado afectando a Polonia, ha sido uno de los más intensos desde que comenzó la guerra a gran escala.

Los tres impactos se han registrado en puntos situados a menos de 50 kilómetros de la frontera con Ucrania. En concreto, un misil de crucero modelo Ch-101 cayó en la localidad de Nowy Lipowiec, dentro de la región de Lublin. Por su parte, un segundo proyectil impactó en Rudnik nad Sanem y un dron a reacción lo hizo en Molodycz, ambos municipios ubicados en la región de Subcarpacia.

Mientras los objetos cruzaban la frontera, cazas polacos F-16 y aviones de combate suecos Gripen patrullaron el cielo para vigilar la situación. Como medida de seguridad, las autoridades cerraron de forma temporal el aeropuerto de Rzeszów, en el este del país, y detuvieron la circulación de trenes en toda la región de Subcarpacia hasta las 7.33 de la mañana, aunque todavía se mantienen algunas restricciones. Asimismo, el ejército y equipos especializados en explosivos acudieron a las zonas afectadas, donde ya han localizado varios fragmentos metálicos.

Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha trasladado la solidaridad de su país a Polonia y ha ofrecido su ayuda para investigar lo ocurrido. A través de un mensaje en la red social X, ha advertido de que este incidente demuestra el peligro que supone la agresión rusa para toda Europa y sus aliados. Sibiga ha criticado que Moscú hable de crear nuevas normas de seguridad en el continente mientras sus misiles ponen en riesgo la estabilidad actual, y ha señalado que el primer paso para proteger la región es frenar estos ataques.