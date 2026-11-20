El cuidado de la piel es mucho más que una cuestión estética: también significa dedicar tiempo a nuestro bienestar, conocer las necesidades de nuestra piel y encontrar los productos que mejor se adaptan a ella. En COOL siempre hemos apostado por aquellas marcas que entienden la belleza desde una perspectiva especial y, por eso, la presencia de Sibari en nuestra fiesta no podía faltar. La firma de cosmética apuesta por el cuidado facial a través de propuestas pensadas para mimar la piel y convertir las rutinas de belleza en auténticos rituales. Para conocer más de cerca su filosofía, descubrir sus productos y hablar sobre las últimas tendencias en el universo del skincare, hemos tenido la oportunidad de conversar con Aroa Lozano, del departamento de Ventas de Sibari.