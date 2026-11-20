Viajar es mucho más que descubrir nuevos destinos: también significa encontrar lugares especiales, vivir experiencias diferentes y disfrutar de cada escapada. En COOL siempre hemos apostado por aquellas propuestas que invitan a descubrir el mundo desde otra perspectiva y, por eso, la presencia de Rusticae en nuestra fiesta no podía faltar. Este club de alojamientos con encanto reúne establecimientos singulares en los que la autenticidad, el cuidado por los detalles y las experiencias únicas son protagonistas. Para conocer más de cerca su filosofía, descubrir qué hay detrás de esta selección de hoteles y hablar sobre las nuevas formas de viajar, hemos tenido la oportunidad de conversar con Ana Martín, responsable de Comunicación de Rusticae.