El sérum que cada año conquista el Black Friday es español

El Black Friday nació en Estados Unidos, pero cada vez son más las empresas españolas que aprovechan esta gran cita comercial para demostrar que en España también se crean productos capaces de competir en los mercados más exigentes. Es el caso de Sibari Republic, una firma española de alta cosmética que combina investigación biotecnológica, innovación y fabricación nacional y que cada año revoluciona el Black Friday.

La marca se ha consolidado en los últimos años como una de las protagonistas del Black Friday y este año vuelve con una propuesta especial: descuentos de hasta un 60 % disponibles hasta el domingo. Para acceder a ellos, basta con acceder a través del enlace habilitado o activarlos directamente desde el pop-up de la web. Una oportunidad para descubrir una firma que ha convertido la ciencia, la evidencia y los resultados demostrables en sus principales señas de identidad.

Serum Origin, el éxito de la cosmética española

El gran protagonista de la campaña es, como cada año, Serum Origin, uno de los productos más emblemáticos de Sibari Republic y uno de los tratamientos que más reconocimiento ha dado a la firma. Su trayectoria respalda esa popularidad: en anteriores campañas de Black Friday, la marca llegó a vender una unidad por minuto y registró colas de hasta dos horas en sus tiendas.

Pero ¿qué hay detrás de su éxito? Serum Origin es un tratamiento antiedad desarrollado para mejorar la calidad global de la piel y combatir los signos del envejecimiento. Su eficacia está clínicamente probada, con mejoras de hasta un 75 % en los parámetros evaluados de calidad cutánea, entre ellos los relacionados con las arrugas.

Su fórmula combina siete ingredientes cuidadosamente seleccionados, incluido ácido hialurónico de dos pesos moleculares, en una formulación desarrollada bajo una filosofía de precisión cosmética.

Durante el Black Friday, Serum Origin pasa de 130 a 84,50 euros. Un 35 % de descuento que convierte estos días en una oportunidad especial para acceder a uno de los tratamientos estrella de la firma.

Tecnología, investigación y fabricación española

Detrás de Sibari Republic se encuentra i+Med, un grupo español de investigación biotecnológica especializado en tecnologías farmacéuticas y sistemas de liberación controlada de activos.

La firma traslada ese conocimiento científico al cuidado facial y controla todo el proceso: desde la investigación y el desarrollo de las fórmulas hasta su fabricación y los controles de calidad, íntegramente en España.

Con más de una década de experiencia investigadora y 14 patentes en su trayectoria, el grupo apuesta por trasladar la innovación biotecnológica al sector de la alta cosmética. Una filosofía que Sibari Republic resume en su lema: «No es magia, es ciencia».

Alta cosmética española con descuentos de hasta el 60 %

Aunque Serum Origin es el producto más emblemático de la firma, la campaña incluye también otros tratamientos destacados. Entre ellos, el contorno de ojos antifatiga, diseñado para combatir los signos del cansancio y mejorar el aspecto de la mirada.

Su formato roll-on facilita la aplicación y permite utilizarlo de forma cómoda en la rutina diaria. Según los resultados de eficacia del producto, tras 28 días de uso ayuda a reducir bolsas y ojeras y a conseguir una mirada de aspecto más descansado.

Durante la promoción, su precio pasa de 76 a 40 euros, lo que supone un descuento de más del 47 %.

La campaña incluye también Collagen Serum, cuyo precio baja de 130 a 70 euros, o el Dream Duo, un tratamiento para las imperfecciones que pasa de 123 a 40 euros.

Días para apostar por la cosmética española

La promoción estará disponible únicamente durante tres días, tanto en la página oficial de Sibari Republic como en su tienda de Madrid, situada en la calle Ortega y Gasset. Los descuentos exclusivos se podrán conseguir a través del enlace habilitado por la firma.

Una oportunidad para descubrir una marca española que lleva la investigación farmacéutica al sector de la alta cosmética. Porque el Black Friday podrá ser una tradición americana, pero la ciencia, la innovación y el talento que hay detrás de estos tratamientos tienen sello español.