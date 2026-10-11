Polonia activa sus servicios de seguridad ante un posible atentado contra Donald Tusk y el ministro de Defensa

Las autoridades de Polonia han puesto en marcha medidas adicionales de seguridad tras recibir información sobre un posible atentado contra el primer ministro, Donald Tusk, y el viceprimer ministro y ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Un aviso que ha motivado la intervención de responsables gubernamentales y la coordinación de distintos organismos encargados de la seguridad nacional.

La portavoz del Ministerio del Interior polaco, Karolina Galeck, ha informado de que el titular de esta cartera, Marcin Kierwinski, y el coordinador de los servicios especiales del país, Tomasz Siemoniak, han dado la orden de actuar inmediatamente después de analizar las informaciones que les han sido remitidas por la Policía.

«En relación con la información recibida por la Policía polaca que concierne a un posible atentado contra el primer ministro Donald Tusk, así como contra el viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, se han ordenado acciones al respecto», ha señalado Galecka en un comunicado difundido en redes sociales.

La portavoz ha anunciado una reunión a las 11:00 horas de este domingo en el centro Antiterrorista de la Agencia de Seguridad Interna (ABW), con la participación de representantes de la Policía, el Servicio de Protección del Estado (SOP) y funcionarios de la propia agencia, si bien no ha ofrecido detalles adicionales sobre la naturaleza de la amenaza, su posible autoría o el grado de concreción de la investigación.

Las indagaciones sobre el posible atentado se desarrollan en un contexto de preocupación por la seguridad en el país, donde la autoridades han intensificado las actuaciones policiales tras varios episodios violentos en centros educativos. El último de estos incidentes ha tenido lugar este sábado en un colegio de Varsovia, la capital, donde tres mujeres han resultado heridas por arma blanca, según han informado las autoridades policiales. Se trata del tercer ataque de este tipo en un centro escolar del país en apenas cuatro días.

En este marco, la Policía polaca ha informado de un amplio dispositivo destinado a proteger a los menores, los jóvenes y los trabajadores de las instituciones educativas de todo el territorio nacional. Según un balance difundido por el cuerpo, las 06:00 horas se habían contabilizado 275 incidentes relacionados con sospechas de posibles infracciones penales, mientras que 117 personas habían sido detenidas. Las operaciones han incluido inspecciones en más de 64.000 instalaciones.

El titular del Interior ha destacado el alcance de estas mediadas y de la vigilancia continuada de las fuerzas policiales del país y ha asegurado que los agentes investigan las sospechas de delitos y mantienen la supervisión de la red las 24 horas del día.