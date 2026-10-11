Un ataque de los hutíes deja 12 muertos y más de 300 heridos en el aeropuerto de Riad

Al menos 12 personas han muerto y 309 más han resultado heridas en un ataque de los hutíes de Yemen contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad (Arabia Saudí) que ha provocado la evacuación de parte de sus instalaciones y la cancelación de algunos vuelos.

«La Autoridad General de la Aviación Civil (saudí, GACA) aclara que el ataque ha provocado 12 muertes, incluidas las de cuatro ciudadanos saudíes y residentes de las siguientes nacionalidades: dos bangladeshíes, un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio, un palestino y un sudanés», ha informado este organismo en un comunicado oficial.

Además, el ataque ha causado 309 heridos, «incluidos varios individuos en estado crítico». «Todos los heridos están recibiendo la atención médica necesaria en varios hospitales», ha especificado. Asimismo ha causado «daños materiales» que se están evaluando.

Previamente, la GACA había informado de que «las operaciones en el aeropuerto han sido suspendidas temporalmente a la espera de una evaluación completa de los daños y de la verificación de la seguridad de las instalaciones, en coordinación con las autoridades competentes».

Todo comenzó con un aviso de las autoridades sobre una «alerta de viaje para los pasajeros de Riad» en la que instaban a los usuarios a «contactar directamente con cada aerolínea y confirmar el vuelo antes de desplazarse al aeropuerto».

Distintos medios de comunicación internacionales han informado, además, de incendios provocados por el impacto de los proyectiles de los hutíes que habrían obligado a evacuar la Terminal 3 del aeropuerto tras un «impacto directo» que ha dejado varios heridos.

Por su parte, testigos presenciales han informado de varias detonaciones potentes y de humo en la zona y la aerolínea Kuwait Airways ha informado de la cancelación de dos vuelos a Riad por «problemas de seguridad que han obligado a cerrar el aeropuerto».

Canadá, Alemania o Irlanda han emitido ya alertas en las que recomiendan a sus ciudadanos evitar el aeropuerto. Canadá, en particular, advierte de «actividad militar» en la zona.

El pasado jueves tres personas murieron en un ataque, incluido un piloto de la aerolínea de bandera saudí Saudia. Un avión quedó destruido.