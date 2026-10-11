Los hutíes amenazan a las aerolíneas que operan en Arabia y Trump ya estudia atacar sus posiciones en Yemen

Los hutíes de Yemen han advertido a «todas las compañías aéreas» y a sus trabajadores del riego de operar en Arabia Saudí, asegurando que serán «objetivos potenciales». Ello, después de lanzar un ataque contra el aeropuerto de Riad en el que han matado a 12 personas y han dejado heridas a 309, varias de ellas de gravedad.

«Las Fuerzas Armadas de Yemen reiteran su advertencia a todas las compañías aéreas, expertos, empleados, trabajadores y viajeros para que no utilicen los aeropuertos ni el espacio aéreo saudíes, ya que son objetivos potenciales y lugares donde nuestras fuerzas pueden llevar a cabo operaciones, con la excepción de los aeropuertos de La Meca y Medina», han afirmado en un comunicado difundido en redes sociales.

En la misma nota, uno de sus portavoces ha responsabilizado a las autoridades saudíes de las posibles consecuencias de «cualquier intento fallido de interceptación», al tiempo que ha instado a Gobierno, profesionales del sector y población a no tomar en vano su aviso. «Instamos a todos a que se tomen en serio nuestras advertencias», ha agregado. Además, ha reiterado que continuarán con sus acciones «aeropuerto por aeropuerto, bloqueo por bloqueo y escalada por escalada, hasta que se alcancen sus objetivos».

Ante estas amenazas y el último ataque contra el aeropuerto de Riad, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que ya sopesa lanzar un ataque contra las posiciones de los hutíes en Yemen. «Vamos a estudiarlo. «Acabo de enterarme del último ataque. Vamos a tomar una decisión. Nos movemos muy rápido», ha apuntado.

Además, preguntado por la posibilidad de lanzar nuevos ataques contra Irán y sobre si los aplazará hasta después de las elecciones de medio mandato de noviembre, ha señalado que lo estudiará.