Quiénes son los hutíes de Yemen: país, nacionalidad, qué quieren y quién les apoya

Los terroristas hutíes de Yemen, también conocidos como los terroristas de Ansar Allah, han ganado protagonismo en la crisis regional del mar Rojo y Oriente Medio. Los hutíes son un grupo terrorista yemení que surgió en el norte del país a principios de la década de 2000. Nombrados en honor a su fundador, Hussein al-Houthi, pertenecen a la rama zaidí del islam chií y, en un principio, se presentaron como un movimiento popular que se oponía a la corrupción y la influencia extranjera.

El sábado 28 de marzo, el grupo terrorista lanzó varios misiles contra Israel —su primer ataque de este tipo desde el inicio de la guerra con Irán y el primero desde que se anunció el alto el fuego en la Franja de Gaza.

Este ataque demostró que los hutíes ya no son la fuerza rebelde local que surgió en 2014, al comienzo de la guerra civil en Yemen. Se han convertido en un actor cada vez más relevante en el cambiante panorama geopolítico de Oriente Medio, con la capacidad de extender la guerra y agravar los riesgos que esta representa para la economía global.

¿De qué país son los terroristas hutíes?

Son de Yemen, un país situado en el sur de la península arábiga, entre Arabia Saudí y el mar Rojo.

Su principal base de control está en el norte del país, incluida la capital, Saná.

¿Cuál es su nacionalidad y quiénes son?

Son yemeníes.

Surgen de la comunidad chií zaidí, una rama del islam chií predominante en el norte de Yemen.

El grupo terrorista se llama oficialmente Ansar Allah (Partidarios de Dios).

¿Qué quieren los terroristas hutíes?

Sus objetivos han evolucionado con el tiempo, pero en general buscan:

Control político de Yemen o al menos gran autonomía del norte.

Combatir la influencia de Arabia Saudí y Occidente en la región.

En los últimos años, también han adoptado una agenda regional vinculada al conflicto de Gaza, declarando apoyo a los terroristas de Hamás.

Presionar mediante ataques a rutas marítimas del mar Rojo y el estrecho de Ormuz.

En la práctica, son un actor clave en la guerra civil yemení y en la confrontación regional más amplia.

¿Quién les apoya?

El apoyo más importante viene de:

La dictadura de Irán

Es su principal aliado político y militar, al financiar sus misiles.

Se les considera parte del llamado eje de resistencia liderado por la dictadura de Irán.

Los terroristas hutíes reciben por parte de los ayatolás ayuda de entrenamiento militar, suministro de drones y misiles y asesoramiento técnico.

¿Contra quién están en conflicto?

Arabia Saudí (principal rival regional).

(principal rival regional). Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen

En ocasiones, intereses de EEUU e Israel en la región marítima

Emiratos Árabes Unidos ha tenido implicación indirecta en el conflicto.

¿Por qué son importantes a nivel global?

Son un grupo terrorista local, que tiene impacto internacional: