Guerra en Irán, última hora en directo 28 marzo | Ataques, conversaciones Trump, EEUU, Israel y estrecho Ormuz
Última hora sobre la guerra en Irán, ataques de Estados Unidos e Israel
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a aplazar su amenaza de destruir la infraestructura eléctrica de Irán si no se producía la apertura del estrecho de Ormuz.
Durante la semana, Trump ha ido proponiendo y ampliando las fechas de la amenaza. Ahora mismo estaría fijada para el próximo día 6 de abril. Por su parte, Israel ha amenazado con intensificar los ataques a Irán.
Irán considera que España no es enemigo, por lo que le permitiría el paso de barcos por el estrecho de Ormuz, según anunció el régimen esta semana.
Hoy se cumple un mes (28 de febrero) desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Sigue en directo, todas las noticias y última hora de la guerra de EEUU, Irán e Israel en OKDIARIO.
El ministro del Petróleo iraní tilda de «ecocidio» los ataques contra la infraestructura energética del país
El ministro del Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, ha denunciado este viernes en una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que las agresiones perpetradas por Estados Unidos e Israel contra infraestructura energética iraní en el marco de la operación ‘Furia Épica’ van contra la legislación internacional y podrían ser calificadas incluso de «ecocidio».
Los hutíes se suman a la guerra de Irán con el lanzamiento de su primer misil contra Israel durante el conflicto
La insurgencia hutí de Yemen ha anunciado este sábado su incorporación a la guerra de Irán con el lanzamiento de su primer misil contra territorio israelí desde el comienzo del conflicto hace un mes.
Buenos días. Comenzamos la cobertura en directo de la guerra de Irán
Bienvenidos a la narración en directo de las últimas noticias sobre la guerra en Irán, EEUU e Israel.
La Casa Blanca anuncia una inminente reunión con los ayatolás para poner fin a la guerra de Irán con condiciones
El enviado especial de Estados Unidos para el Oriente Medio, Steve Witkoff, ha afirmado que habrá reuniones con Irán «esta semana» y que hay barcos pasando por el estrecho de Ormuz, al insistir en que sí existen «negociaciones con el régimen iraní» en el marco de la guerra en Irán.