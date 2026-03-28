Guerra en Irán, última hora en directo 28 marzo | Ataques, conversaciones Trump, EEUU, Israel y estrecho Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a aplazar su amenaza de destruir la infraestructura eléctrica de Irán si no se producía la apertura del estrecho de Ormuz.

Durante la semana, Trump ha ido proponiendo y ampliando las fechas de la amenaza. Ahora mismo estaría fijada para el próximo día 6 de abril. Por su parte, Israel ha amenazado con intensificar los ataques a Irán.

Irán considera que España no es enemigo, por lo que le permitiría el paso de barcos por el estrecho de Ormuz, según anunció el régimen esta semana.

Hoy se cumple un mes (28 de febrero) desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Sigue en directo, todas las noticias y última hora de la guerra de EEUU, Irán e Israel en OKDIARIO.