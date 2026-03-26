Irán dice que España «no es un país hostil» y dejará pasar sus barcos por el Estrecho de Ormuz

Irán ha asegurado este jueves que considera que España «no es un país hostil» y permitirá los barcos con bandera española atraviesen el estrecho de Ormuz. «Irán considera a España un país comprometido con el derecho internacional, por lo que se muestra receptivo ante cualquier solicitud procedente de Madrid», ha comunicado la embajada de la dictadura islámica en Madrid este jueves.

Teherán ya informó este martes a la Organización de las Naciones Unidas que permitiría el paso seguro a barcos que considerara «no hostiles» por el estrecho de Ormuz. La dictadura de los ayatolás ha definido como no hostiles a aquellas embarcaciones que «ni participan ni apoyan actos de agresión contra Irán», ni aquellas que pertenecen a Estados Unidos o Israel.

Los operadores de los buques cisterna que transportan petróleo y gas por el golfo Pérsico han paralizado sus operaciones en la zona ante el riesgo de ser atacados por fuerzas iraníes. Irán cerró el paso por el estrecho de Ormuz después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una ofensiva conjunta contra Teherán destinada a acabar con su programa nuclear y tumbar la dictadura.

Las autoridades de Teherán ya se mostraron agradecidas con España después de que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, criticara la ofensiva ordenada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el pasado 28 de febrero. El líder del Ejecutivo acusó a EEUU de actuar de forma «peligrosa, injustificada y fuera de la legalidad internacional».

La dictadura islámica no tardó en pronunciarse tras las palabras de Sánchez. «Irán reconoce plenamente y respeta esta posición, que está en consonancia con el derecho internacional», aseguró la embajada de Irán en España en referencia a las declaraciones de Sánchez.

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