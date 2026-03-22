Trump amenaza con «destruir» las centrales eléctricas de Irán si el Estrecho de Ormuz no se abre en 48 horas

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha amenazado este sábado con «arrasar» las centrales eléctricas de la dictadura de los ayatolás de Irán si no abren el estratégico Estrecho de Ormuz en 48 horas: «Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el Estrecho de Ormuz en 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus centrales eléctricas, ¡empezando por la más grande!», ha escrito Trump este sábado en Truth Social desde su mansión de Mar-a-Lago en Florida.

Hasta la fecha, Estados Unidos se ha abstenido de atacar las instalaciones energéticas iraníes por temor al impacto que tal medida tendría en la economía mundial. El Estrecho de Ormuz es una vía fundamental para el suministro mundial de petróleo. El mensaje de Trump se produce después del ataque de la dictadura de los ayatolás a la base de Estados Unidos y Reino Unido de Diego García, una isla en el océano Índico a 4.000 kilómetros de Teherán. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Eyal Zamir ha aprobado los ataques previstos para esta noche en todos los frentes después del lanzamiento de misiles balísticos iraníes en las ciudades del sur de Dimona y Arad este sábado por la noche. El teniente general se ha pronunciado tras evaluar los ataques, que han dejado más de 100 heridos. Estos ataques, realizados por los ayatolás, se han hecho en represalia al golpe de Israel a la instalación nuclear de Natanz.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel, a la evaluación asistieron el jefe de la Dirección de Operaciones, el mayor general Itzik Cohen; el jefe de la Fuerza Aérea Israelí, el mayor general Tomer Bar; el jefe de la Dirección de Inteligencia, el mayor general Shlomi Binder; y el jefe del Comando del Frente Interno, el mayor general Shai Klapper.

La dictadura de los ayatolás de Irán ha mandado un mensaje claro a los países de la Unión Europea, entre ellos España, de que los tiene a su alcance tras lanzar dos misiles contra la isla del océano Índico Diego García. El ataque a la base de EEUU y Reino Unido, situada a 4.000 kilómetros de distancia, evidencia una postura militar más agresiva por parte del régimen.

El ataque ha supuesto el primer uso por parte de la dictadura de los ayatolás de Irán de misiles balísticos de alcance intermedio, capaces de alcanzar gran parte de Europa. La administración Trump había citado el desarrollo por parte de la tiranía de Irán de misiles que algún día podrían transportar armas nucleares a Estados Unidos como una de las razones para iniciar la guerra.

Hasta el mes pasado, los ayatolás iraníes insistían en que habían limitado el alcance de sus misiles al equivalente a la mitad de la distancia a Diego García.

❗️El régimen terrorista iraní lanzó un misil de largo alcance por primera vez desde el inicio de la operación León Rugiente, con un alcance aproximado de 4.000 km. Durante la operación León Ascendente en junio de 2025, las FDI revelaron que el régimen iraní tiene la intención de… pic.twitter.com/YI8Yyx9UQo — FDI (@FDIonline) March 21, 2026

Trump se enfrenta a una creciente presión interna para asegurar el Estrecho de Ormuz ante el alza de los precios del petróleo. El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el resto de los océanos del mundo. Es una ruta crucial para el flujo mundial de petróleo. Los ataques a buques mercantes y las amenazas de nuevos ataques han impedido que casi todos los petroleros transporten petróleo, gas y otras mercancías a través de este paso estratégico. Esto también ha provocado recortes en la producción de algunos de los mayores productores del mundo, ya que su crudo no tiene adónde ir.