Estados Unidos ha lanzado su ofensiva aérea este viernes contra la dictadura de los ayatolás de Irán en el Estrecho de Ormuz para asegurar las rutas marítimas después de que hayan sido atacados 20 buques petroleros en este punto estratégico. Este bloqueo, junto con los ataques de los ayatolás e Israel a depósitos petrolíferos y yacimientos gasísticos, ha provocado que se hayan disparado los precios del petróleo. Los mercados hayan entrado en pánico en los últimos días de la guerra de Washington y Jerusalén contra la tiranía de los ayatolás.

La administración Trump considera estos días ocupar o bloquear la isla iraní de Jark con el fin de presionar a la dictadura de los ayatolás de Irán para que permitan el paso seguro por Ormuz. La isla de Jark está ubicada a 24 kilómetros de la costa iraní y procesa el 90% de las exportaciones de petróleo de los ayatolás de Irán.

Esta operación sólo se lanzaría después de que el ejército estadounidense haya debilitado aún más la capacidad militar de Irán en torno al estrecho de Ormuz.

De momento, los aviones de ataque de baja altitud han sobrevolado las rutas marítimas con el objetivo de neutralizar las embarcaciones navales de los ayatolás de Irán que amenazan a los petroleros. Los helicópteros Apache se utilizan para derribar drones.

U.S. forces are destroying Iranian naval targets that threaten international shipping in and near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/qR6FJyI5ZS — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 19, 2026

Esta operación forma parte de un plan del Pentágono diseñado en varias fases para reducir el peligro que suponen las lanchas armadas, minas y misiles de crucero desplegados por los ayatolás de Irán, que han logrado paralizar el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz desde principios de marzo.

El objetivo de esta estrategia es recuperar de forma progresiva el control de una de las arterias comerciales más importantes, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Una vez disminuido el riesgo, Washington pretende reanudar el tránsito de buques de guerra y, más adelante, garantizar la escolta de embarcaciones comerciales a través de la zona.

Operation Epic Fury stands as a reminder of what the United States military uniquely delivers: the ability to project power on a global scale with speed, surprise, precision, and overwhelming force when and where our nation requires it. pic.twitter.com/RRqjK6trhs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 18, 2026

El impacto económico ya es evidente. El bloqueo de facto del estrecho ha provocado una fuerte subida del precio del petróleo, con el Brent superando los 100 dólares por barril y alcanzando picos cercanos a los 119 dólares antes de estabilizarse ligeramente. Este aumento ha generado preocupación en los mercados internacionales y ha obligado a la administración estadounidense a evaluar las consecuencias económicas del conflicto, especialmente tras su implicación en una guerra junto a Israel iniciada a finales de febrero.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional, dado que cualquier escalada adicional podría afectar no solo al suministro energético global, sino también a la estabilidad del comercio marítimo y a las relaciones entre las principales potencias mundiales.