Más de 100 heridos en las ciudades israelíes de Dimona y Arad en un ataque iraní contra una planta nuclear

Más de 100 personas han resultado heridas en las ciudades israelíes de Dimona y Arad tras un ataque con misiles lanzado desde la dictadura de los ayatolás de Irán contra una zona donde se ubican instalaciones estratégicas de carácter nuclear. Dimona, en particular, es conocida por albergar instalaciones sensibles relacionadas con el programa nuclear israelí. El ataque con misiles iraníes contra Dimona ha dejado 34 heridos. La dictadura de los ayatolás de Irán ha afirmado que el ataque se llevó a cabo en respuesta a los golpes estadounidenses e israelíes contra su infraestructura nuclear en las plantas nucleares de Bushehr y Natanz.

Entre los heridos de Dimona se encontraban un niño de 12 años y una mujer de unos 30 años, quienes sufrieron heridas moderadas. Posteriormente, se informó que el estado del niño empeoró a grave. Más de 20 personas recibieron atención médica por exposición a metralla, lesiones sufridas al correr hacia los refugios y síntomas relacionados con la ansiedad, según informaron fuentes médicas.

Arad, situada en las cercanías, también se ha visto afectada por el impacto de un misil y la caída de fragmentos de los misiles y explosiones secundarias. La Fuerza Aérea Israelí investiga el fallo en la interceptación del misil balístico que impactó en Arad.

Update to the missile strike in Arad, southern Israel. 59 people treated and evacuated to hospital at this stage, by MDA teams. pic.twitter.com/FEpiaoyVEr — Magen David Adom (@Mdais) March 21, 2026

El misil contra Arad, que se estima que portaba una ojiva convencional con cientos de kilogramos de explosivos, hirió a decenas de personas y causó cuantiosos daños. Una niña de 5 años se encuentra en estado grave tras el impacto de un misil balístico iraní en la ciudad sureña de Arad. La explosión del misil, que se estima que transportaba una ojiva convencional con cientos de kilogramos de explosivos, causó daños considerables en varios edificios.

Israel y Estados Unidos continuaron atacando objetivos en Irán. Las Fuerzas de Defensa de Israel han informado haber alcanzado decenas de objetivos durante una incursión a gran escala. Entre los objetivos atacados se encontraba un complejo central perteneciente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, utilizado para la producción de componentes de misiles balísticos. Además, también ha atacado las instalaciones de Natanz.