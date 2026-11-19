El líder chino, Xi Jinping, ha recibido este jueves al líder ruso, Vladimir Putin y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para celebrar una cumbre trilateral histórica que tiene como objetivo discutir cómo «preservar la paz mundial y promover la estabilidad estratégica en las relaciones entre grandes potencias». Una reunión que ha preocupado a los líderes ucranianos y europeos debido al alcance que puede tener a nivel internacional un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos sin la presencia de Ucrania.

En una breve intervención de la cita difundida por la Administración norteamericana, Trump ha asegurado que tanto Washington como Pekín quieren contribuir a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y ha augurado resultados «muy contundentes» de su cita bilateral con Xi.

«Ambos queremos ayudar con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania. Nos gustaría verla terminada. Creo que puedo hablar en nombre de los dos», ha declarado el inquilino de la Casa Blanca, apenas unos minutos después de mantener una sesión similar con el propio Putin para «preparar el terreno» de la cita a tres bandas.

Trump, que ha vuelto a aludir a las bajas militares registradas en el conflicto ucraniano, ha agradecido al presidente chino su anfitrionía en Shenzhen y se ha mostrado convencido de que de su diálogo saldrán acuerdos concretos pese al escepticismo previo. «Mucha gente no estaba segura de si saldría algo de esto. Creo que saldrá algo, de forma muy contundente», ha afirmado.

Por su parte, Vladimir Putin, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en la ciudad china de Shenzhen.

Alianza ruso-estadounidense

«Tenemos muchas ganas de celebrar nuestra reunión. Hemos tenido una gran relación durante muchos años. Nos conocemos desde hace mucho tiempo», ha señalado el inquilino de la Casa Blanca al inicio de su cita con Putin, la última desde que se reunieron en Anchorage (Alaska) en agosto de 2025, en una breve comparecencia ante los medios junto al mandatario ruso.

Trump ha insistido en el potencial de este cara a cara con el jefe del Kremlin, asegurando que «va a ser genial», y ha recordado que ambos volverán a verse horas más tarde en una segunda cita. «Creo que pueden salir muchas cosas maravillosas de esto, o al menos empezar, pero creo que saldrán de aquí. Y tendremos una segunda reunión más tarde, como probablemente sepan. Pero tendremos esta ahora mismo y va a ser genial».

Por la parte rusa, la reunión ha contado con la participación del ministro de Finanzas, Anton Siluanov; el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov; el asesor presidencial Yuri Ushakov y el representante especial Kirill Dmitriev, según recoge la agencia rusa de noticias TASS. En cuanto a la representación estadounidense, participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.