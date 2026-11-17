Cae la red interna de comunicaciones de alta seguridad de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), la cual utilizan los empleados para intercambiar información clasificada. El fallo fue revelado este martes por funcionarios a medios de comunicación estadounidenses, a los que han indicado que no existen indicios, por el momento, de que el incidente se deba a un ciberataque.

La caída de la red ha afectado a NSA Net, un canal directo y cerrado que usan los trabajadores de la agencia para transmitir datos y material de alto secreto de forma interna. Para determinar el alcance del incidente, los responsables técnicos han dispuesto un método de ingreso gradual al servicio.

Un funcionario del organismo ha informado a la cadena CNN de que la interrupción en la red de la NSA no afecta la operación de la agencia para transmitir información de inteligencia de forma urgente al equipo del presidente Donald Trump a bordo del Air Force One, que se encuentra fuera de territorio estadounidense durante la gira del mandatario norteamericano por Asia, donde está asistiendo a dos cumbres, una en Manila, Filipinas, y otra en la ciudad china de Shenzhen. Asimismo, uno de los funcionarios que se ha puesto en contacto con el medio estadounidense ha asegurado que el Gobierno cuenta con redes de respaldo para estos sistemas, las cuales mantienen el contacto seguro con el avión presidencial.

Este fallo se suma a otras caídas técnicas sufridas en Estados Unidos en los últimos días, en las que se han visto comprometidos los servicios de Microsoft, el pasado 12 de noviembre, la paralización del sistema de control de la FAA el viernes pasado y, más recientemente, la caída de la banca estadounidense y la red de la aerolínea americana United Airlines.

Seguridad Nacional descarta el ciberataque

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, ha asegurado que el fallo sufrido por la NSA no se trata de un ciberataque y que las interrupciones en los servicios de comunicación «no se deben a ninguna actividad malintencionada».

Mullin ha rechazado tajantemente en declaraciones a los medios las amenazas y teorías conspirativas al redactor de los fallos que están ocurriendo en el país, afirmando que «no tienen fundamento». Asimismo, ha zanjado que no hay ninguna amenaza cibernética en curso, alegando que «el territorio nacional está seguro».

¿Qué es la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)?

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) es un organismo de inteligencia que pertenece al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y que tiene como objetivo recopilar, procesar y analizar comunicaciones globales, además de realizar operaciones para proteger los sistemas informáticos y redes del Gobierno norteamericano ante ciberataques y espionaje de origen extranjero.

Esta entidad, ubicada en Fort Meade en Maryland, fue fundada en 1952 y trabaja en secreto en operaciones que afectan a la seguridad nacional.