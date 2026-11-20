Pedro Sánchez, candidato del PSOE a La Moncloa, ha mostrado este viernes en varios momentos del debate con el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, una mirada vacía que los internautas relacionan con la de José Bretón, condenado por el asesinato de sus dos hijos. La califican de «mirada de psicópata».

Feijóo va con todo y Sánchez va a acabar con ojos de Jose Breton #FeijooGana #CaraACara26 https://t.co/zGQEdSV4ev — Jose Vicente Gallego (@jovigama) November 19, 2026

¿Quién es Sánchez y quién Bretón?

En la foto cuesta distinguirlos, en sus actos es imposible. https://t.co/xLWw3xSYcL — @KhintiIa (@KhintiIa) November 19, 2026

La cantidad de botox que se ha puesto Pedro Sánchez para esta campaña no le permite cambiar esa mirada de psicópata por mucho que lo intente #PedroSanchezBotox

#PedroSanchezPsicopata https://t.co/CJc1Xl9Mxe — Selene de Tabàrnia 🤸🧡 (@CarmeRiera6) November 19, 2026

#CaraACaraRTVE por Dios! Que yuyu y mal rollo da mirar a Pedro Sánchez a los ojos! Es increíble el mal rollo que me da!!!!! https://t.co/30XanvgPoj — JigSaw 🏳️‍🌈🇪🇸 (@JigSawLC) November 19, 2026

El pasado martes, en la entrevista con Carlos Franganillo en Informativos Telecinco también dejó un momento que llamó especialmente la atención: en apenas diez segundos, el presidente del Gobierno pasó de reírse a carcajadas a ponerse completamente serio. Un cambio de expresión muy brusco que no pasó inadvertido por los telespectadores y que también comentaron en redes sociales.