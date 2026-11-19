El puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, se ha convertido una vez más en uno de los principales escenarios de la entrada de inmigrantes ilegales que afecta a Canarias. En apenas 24 horas, doce cayucos llegaron a sus instalaciones, en una nueva oleada de embarcaciones procedentes de las costas africanas que ha vuelto a poner a prueba los dispositivos de recepción y atención a los inmigrantes. Sin embargo, pese a la intensidad de las llegadas, la presencia de medios de seguridad en el puerto resulta llamativa por su ausencia.

OKDIARIO ha podido captar una imagen de la situación que se vive actualmente en el puerto de La Restinga. En ella se observan tres embarcaciones de Salvamento Marítimo atracadas en el puerto, pero ninguna patrullera de la Guardia Civil. Una fotografía que refleja la falta de presencia visible del Instituto Armado en unas instalaciones que han recibido una importante oleada de inmigrantes ilegales durante las últimas semanas.

La ausencia de una embarcación de la Guardia Civil llama especialmente la atención, teniendo en cuenta el volumen de llegadas registrado. Los doce cayucos que alcanzaron La Restinga en un solo día evidencian la presión que soporta este enclave del sur de El Hierro, que se ha convertido en una de las principales puertas de entrada de la inmigración irregular al archipiélago canario.

El puerto de La Estaca con una sola patrullera

La estampa de La Restinga contrasta con la que OKDIARIO pudo comprobar en el puerto de La Estaca, situado en el municipio de Valverde. Allí también se ha constatado una presencia muy limitada de medios marítimos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Durante la visita de este periódico, únicamente había una patrullera de la Guardia Civil y una embarcación de Salvamento Marítimo.

La Estaca es otro de los puntos calientes de desembarco de inmigrantes ilegales que llegan a El Hierro. El dato más significativo se produjo el pasado domingo, 15 de noviembre, cuando dos cayucos con 324 inmigrantes a bordo desembarcaron en dicho puerto. Una de las embarcaciones transportaba a 61 personas, entre ellas tres mujeres y 15 menores, mientras que la segunda trasladaba a otras 263. No obstante, no ha sido la única entrada de ilegales por dicha localización: el 8 de noviembre, La Estaca recibió otro cayuco con 258 ilegales a bordo.