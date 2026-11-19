España busca rival en el sorteo de los cuartos de final de la Liga de las Naciones que tendrá lugar este viernes 20 de noviembre en la sede de la UEFA en Nyon. Francia, Alemania o Portugal será el rival de la reciente campeona del mundo en la fase eliminatoria previa a la Final Four de la Liga de las Naciones 2027. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la hora y cómo ver por televisión el sorteo de los cuartos de final de la Liga de las Naciones.

España conocerá este viernes su rival en los cuartos de final de la Liga de las Naciones, que se disputarán el próximo 25 y 30 del mes de marzo. Lo que ya se conoce es que la reciente campeona del mundo disputará su primer partido en casa, concretamente en Mestalla, por su condición de segunda de grupo. La derrota ante Inglaterra en la última jornada de la fase de grupos hizo que la selección española perdiera el factor campo a favor en la próxima ronda y también la emparejó como una primera de grupo.

Así que España se enfrentará a Francia, Alemania o Portugal en los cuartos de final de la Liga de las Naciones y el primer partido se disputará en el Estadio de Mestalla, que acogerá el último partido de la selección de su historia. Todo ello antes de la Final Four de la UEFA Nations League 2026/27, que se disputará entre el 9 y el 13 de junio de 2027 con sede aún por determinar. España, junto a Francia, es una de las favoritas para acoger este evento siempre que la reciente campeona del mundo esté clasificada.

Cuándo es el sorteo de la Liga de las Naciones

El sorteo de los cuartos de final de la Liga de las Naciones será este viernes 20 de noviembre, en la sede de la UEFA situada en la ciudad de Nyon.

A qué hora empieza el sorteo de la UEFA Nations League

El sorteo de la Liga de las Naciones de la UEFA comenzará a partir de las 12:00 horas.

Dónde ver por TV en directo y en vivo online el sorteo de la UEFA Nations League

El sorteo de los cuartos de final de la Liga de las Naciones se podrá ver en directo a través de TVE, concretamente a través del canal Teledeporte. La cadena pública también pondrá a disposición de los ciudadanos la retransmisión del torneo a través de sus servicios de streaming, por lo que se podrá ver en todos los dispositivos.

En OKDIARIO también te contaremos todo lo que sucede antes, durante y después del torneo de los cuartos de final de la Liga de las Naciones. Minutos después de que se conozca el rival de España, tendrás a tu disposición la crónica que publicaremos en este periódico.

Bombos y posibles rivales de la selección española

Así quedan los bombos en el sorteo de los cuartos de final de la Liga de las Naciones: