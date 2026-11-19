La Francia de Zinedine Zidane, Portugal y la Alemania de Jürgen Klopp son los tres posibles rivales de España en los cuartos de final de la Liga de Naciones. Las tres selecciones han terminado primeras de sus respectivos grupos y una de ellas se cruzará con el equipo de Luis de la Fuente en marzo. La derrota ante Inglaterra en el Metropolitano (2-3) relegó a España al segundo puesto y le obliga a disputar la vuelta fuera de casa. Para la ida, la Federación llevará a la Selección a Mestalla, en el que será el último partido del combinado nacional en el actual feudo valencianista.

Zidane, la campeona y Xavi

Francia sería un reencuentro con Zidane y Kylian Mbappé apenas unos meses después de que España eliminara a los franceses en las semifinales del Mundial. Esta vez habría dos partidos y el equipo de De la Fuente tendría que cerrar el cruce en Francia. Si sale Portugal, se reeditará la última final de la Liga de Naciones, que los portugueses ganaron en los penaltis. España tendría la oportunidad de tomarse la revancha y dejar fuera a la vigente campeona.

El 5-0 de Alemania en Berlín cambió el panorama del sorteo. Los de Klopp le arrebataron el liderato a Holanda en el duelo directo y se convirtieron en el tercer posible rival de España. Un cruce con los alemanes traería el recuerdo de los cuartos de la Eurocopa de 2024, cuando la Selección ganó en Stuttgart con un gol de Mikel Merino en la prórroga. Si se repite el enfrentamiento, España volverá a jugarse el pase en Alemania.

Asimismo, Portugal certificó su liderato en el grupo A4 venciendo a Gales para conservar el primer puesto y ser cabeza de serie de cara a los cuartos de la Liga de Naciones. No lo tuvieron fácil los de Jorge Jesús, que, tras perder contra Dinamarca por 1-4, vieron cómo los galeses remontaban el gol inicial de Bruno Fernandes mediante David Brooks y Sorba Thomas. Los lusos se levantaron del varapalo y consiguieron los 15 puntos con los tantos de Pedro Neto y Carlos Forbs. El verdugo de España en la última final amenaza con reencuentro en cuartos.

Mestalla para la ida y el Bernabéu para la final

El sorteo se celebrará este viernes 20 de noviembre a las 12:00 horas en Nyon. Los cuartos se jugarán del 25 al 30 de marzo de 2027, con las idas entre el 25 y el 27 y las vueltas entre el 28 y el 30. La RFEF quiere que el primer partido de España se dispute en Mestalla, lo que daría a la Selección la oportunidad de despedirse del estadio antes de la mudanza del Valencia. El día exacto y la sede de la ida están pendientes de confirmación.

España también aspira a organizar la Final Four, prevista del 9 al 13 de junio. La Federación ya ha presentado su candidatura con el Santiago Bernabéu y el Nuevo José Zorrilla como sedes. Si la UEFA elige la propuesta española, el estadio del Real Madrid acogería la final. Francia también opta a organizarla. Para disputar el título en junio, la Selección tendrá que ganarse el billete en marzo, con el último partido de la eliminatoria lejos de casa.