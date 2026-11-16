¿Cuándo es el sorteo de cuartos de final de la Liga de las Naciones? Fecha, horario y selecciones clasificadas

Con la primera fase de la Liga de las Naciones cerca de terminar, es hora de mirar a las eliminatorias. En esta edición, la competición continental añade los cuartos de final, dejando atrás solo la fase de grupos y la Final Four, para sumar emoción entre las mejores selecciones europeas.

Con España como principal favorita al título, ocho combinados pelearán por la gloria de un torneo que ha ganado enteros con el paso de los años. Los mejores estarán frente a frente, y esta es toda la información que tienes que conocer al respecto.

Los de Luis de la Fuente no pudieron quedar primeros de su grupo tras caer ante Inglaterra la noche del domingo 15 de noviembre (2-3), poniendo fin así a una racha de 43 partidos imbatida, pero se alzan como el candidato principal a revalidar el torneo.

Los cuartos de final serán eliminatorias de ida y vuelta entre los ocho mejores de la primera fase, los dos que más puntos hayan logrado de cada grupo. Hay varias selecciones ya clasificadas, y las otras sellarán su billete este lunes 16 de noviembre.

Cuándo es el sorteo de los cuartos de final de la Liga de las Naciones

El sorteo de los cuartos de final de la Liga de las Naciones se celebrará el próximo viernes 20 de noviembre a partir de las 12:00 horas en Nyom, Suiza.

Los ocho mejores equipos pelearán en eliminatorias de ida y vuelta para asegurarse un puesto en la Final Four, antesala del título europeo. Los cuartos de final se jugarán en el mes de marzo, con la fecha aún por conocerse.

Selecciones clasificadas para los cuartos de final de la Liga de las Naciones

A falta de que se confirmen todos los candidatos por los partidos que restan por jugar el lunes 16 de noviembre, estas son las selecciones clasificadas para los cuartos de final de la Liga de las Naciones.

Grupo A : Francia (1º), Bélgica (2º)

: Francia (1º), Bélgica (2º) Grupo B: Aún por decidir ambas

Aún por decidir ambas Grupo C: Inglaterra (1º), España (2º)

Inglaterra (1º), España (2º) Grupo D: Portugal y la segunda aún por decidir

Los ocho mejores combinados europeos han cumplido con los objetivos, con selecciones del calibre de Italia, Turquía o Croacia eliminadas de la siguiente fase.

Palmarés de la Liga de las Naciones

En la quinta edición de la Liga de las Naciones, los mejores equipos nacionales europeos pelearán por un título que ha ido ganando valor con el paso del tiempo. Portugal ha sido la única en levantar el trofeo en dos ocasiones, mientras que España ha llegado a tres finales de las cuatro celebradas.

Este es el palmarés del campeonato continental antes de que se celebre la fase final de la edición de 2026:

Portugal (2025)

(2025) España (2023)

(2023) Francia (2021)

(2021) Portugal (2019)

Los de Luis de la Fuente, tras ganar la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, parten como favoritos para hacerse con el título. El dominio ante el resto del planeta deja a la selección española como una de las candidatas fijas a avanzar en los cuartos de final y ser el rival a batir en la Final Four.