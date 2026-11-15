Harry Kane saca pecho tras romper la racha histórica de España: «Nos hemos dedicado a sobrevivir»

Inglaterra ha logrado vencer a España en el Metropolitano. Los británicos han sido contundentes desde el primer momento y consiguieron ponerse tres arriba, con goles de Harry Kane, Konsa y Ben White. Sin embargo, España estuvo a punto de remontar después de un penalti que terminó en roja para Anderson. El delantero del Bayern presume la victoria del equipo en la Liga de Naciones: «Hicimos un partido excelente, después de la roja todo cambió y nos hemos dedicado a sobrevivir, pero lo hemos conseguido».

El británico no perdonó desde los once metros, pero tuvo que salir sustituido para fortalecer la defensa. Lamine Yamal dejó a los de Tuchel con 10 y Oyarzabal recortó distancias de penalti. El tanto de Nico Williams puso a temblar a los ingleses, pero las grandes paradas de james Trafford lograron mantener a los de Luis de la Fuente a raya.

La victoria de Inglaterra es clave para la clasificación de la Liga de Naciones. El equipo pasa como primera del grupo 3 y deja a España con el segundo puesto. Kane señala que han tenido que lidiar con los emparejamientos más complejos para pasar a cuartos: «Efectivamente, pero también consiste en eso».

Los de Luis de la Fuente pierden una racha histórica de 44 partidos oficiales sin perder. Su última derrota fue en marzo de 2023, cuando cayó ante Escocia en Glasgow. La Roja no ha mostrado su mejor cara, pero ha estado muy cerca de remontar gracias a la superioridad numérica. Sin embargo, el planteamiento defensivo de Tuchel funcionó.

La polémica estuvo servida

Los ingleses reclamaron con intensidad la roja de Anderson, que suponía un doble castigo al tratarse de un penalti. El mismo jugador fue el protagonista en otra polémica inicial, ya que le propinó un duro pisotón a Cucurella en la jugada que provocó la pena máxima de Kane. El VAR no intervino al entender que el jugador del Manchester City ya había tocado el balón.