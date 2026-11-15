Juan Carlos Rivero revoluciona las redes con sus comentarios en el España – Inglaterra de la Liga de las Naciones

Juan Carlos Rivero ha vuelto a ser uno de los protagonistas de la retransmisión de televisión del España – Inglaterra, partido de la sexta (y última) jornada de la fase de grupos de la Liga de las Naciones. El veterano periodista deportivo ha sido uno de los nombres más comentados durante el partido que se juega en el estadio Metropolitano de Madrid.

Esto ya es algo habitual en los partidos que Juan Carlos Rivero narra en Televisión Española. Las redes sociales se llenan de mensajes sobre el narrador de La 1, en muchos casos por exageraciones de sus errores o directamente por invenciones que se hacen, así como memes o frases irónicas.

Acompañado de Gaizka Mendieta y Luis Milla en los comentarios, Juan Carlos Rivero recibió otra vez todo tipo de comentarios. El nombre del narrador de los partidos de la Selección española en Televisión Española volvió a ser uno de los más comentados en las redes sociales. Juan Carlos Rivero narra en La 1 de TVE el España – Inglaterra de la Liga de las Naciones de la UEFA, duelo que se juega en el Metropolitano de Madrid y que pone en juego el liderato de grupo. Es el último partido de la fase de grupos de este torneo.

Televisión Española tiene los derechos de retransmisión de televisión de los partidos de la Selección española y, como ocurre siempre que Rivero está en la narración, los mensajes que hace durante el partido se vuelven virales. Es como una tradición que uno de los temas más comentados en redes sociales sea lo que dice Juan Carlos Rivero.

España – Inglaterra de la Liga de las Naciones

Ahora ha ocurrido en este duelo que enfrenta a las dos mejores selecciones de Europa, las últimas finalistas de la Eurocopa y las dos mejores en el último Mundial (España lo ganó e Inglaterra quedó en tercer lugar). En este encuentro en Madrid lo que se dirime es el primer puesto del grupo. Ambas están clasificadas para la ronda de cuartos, pero si quedas primera, jugarás el encuentro de vuelta de esa eliminatoria en casa.