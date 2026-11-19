Una casa debería mantenerse entre el 40 % y el 60 % de humedad relativa, y para saber en qué punto está lo más fiable es instalar un higrómetro. Con la calefacción de nuevo en marcha, el aire se reseca, así que controlarla pasa a ser importante tanto para el bienestar como para el gasto.

La compañía energética Endesa señala que ese margen lo respaldan quienes estudian la salud ambiental y la eficiencia energética. Una temperatura agradable no lo es todo: un aire demasiado árido o demasiado cargado altera cómo se siente el frío o el calor, puede perjudicar la salud y hace subir la factura de la energía sin que nadie lo note.

¿Qué pasa si la humedad de casa es demasiado baja o demasiado alta?

Cuando la humedad cae por debajo del 40 %, el ambiente se reseca y el cuerpo lo nota: se irritan los ojos, la garganta y las mucosas, la piel de manos y labios se agrieta y las vías respiratorias, más secas, hacen que resfriarse resulte más fácil. Además, se percibe más frío y es tentador subir el termostato.

Si pasa del 60 %, la casa se llena de vapor que busca superficies frías: aparecen condensación, moho y hongos, sobre todo en rincones mal ventilados. Ese exceso favorece que proliferen microorganismos, lo que se traduce en alergias y molestias al respirar, y va estropeando paredes, muebles y tejidos, que acaban con manchas o deformados.

Todo esto repercute en el consumo. Con aire seco, la vivienda parece más fría de lo que está y se sube la calefacción; con exceso de humedad, el calor resulta agobiante y se tira más del aire acondicionado. Dentro de la horquilla correcta se necesita menos climatización, el confort mejora y los aparatos trabajan con más regularidad.

¿Cómo comprobar si la humedad de casa es la adecuada?

El instrumento más fiable es el higrómetro, un aparato barato que indica la humedad relativa del aire al instante. Muchos termómetros de uso doméstico lo llevan incorporado, de modo que puede que ya tengas uno sin saberlo.

El propio hogar da pistas. Si hay poca humedad, saltan chispas de electricidad estática, se resecan la piel, la garganta o la nariz, se pasa frío aunque la calefacción esté puesta y además la madera se agrieta. Si hay demasiada humedad, en cambio, los cristales se empañan, huele a cerrado, salen manchas negruzcas o moho en muros y techos y, en verano, se siente un calor pegajoso.

¿Cómo corregir la humedad en casa, tanto si falta como si sobra?

Si el aire anda seco, como suele ocurrir en esta época, la solución más eficaz es un humidificador; los que se regulan solos mantienen el nivel sin esfuerzo. También ayuda dejar un recipiente con agua junto a los radiadores, porque el calor hace que se evapore, y tener plantas de interior como helechos, potos o palmeras, que equilibran el ambiente.

Ventilar entre cinco y diez minutos diarios, en el momento menos frío, renueva el aire sin enfriar la casa. Hay que evitar que el termostato supere los 21 ºC, porque el calor excesivo reseca todavía más, y revisar el aislamiento: las rendijas dejan entrar aire frío y obligan a calentar más.

Si el problema es el contrario, un deshumidificador rinde bien en espacios cerrados, como sótanos y baños. Tras la ducha o al cocinar, hay que abrir ventanas o encender el extractor para que el vapor no se extienda por la casa, y usar siempre la campana, incluso para hervir agua. Lo mejor es no tender la ropa dentro.