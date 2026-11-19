El Ministerio de Defensa de Margarita Robles ha acordado un refuerzo de la seguridad de las islas y los peñones «de soberanía nacional» después de los «imprevisibles movimientos migratorios» contra Ceuta. Es decir, considera una «necesidad» de disponer de los medios «más avanzados» después de la invasión del pasado 30 de julio a la ciudad autónoma, en la que entraron cerca de 80.000 extranjeros ilegalmente a través de la frontera de El Tarajal.

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un acuerdo para la «declaración de emergencia» para contratar un «suministro e instalación de medios electrónicos de seguridad». El objetivo de Defensa, que es el departamento que ha presentado esta medida, es reforzar «los actuales sistemas de seguridad habilitados en las islas y peñones de soberanía nacional».

El acontecimiento que ha provocado la aprobación de este acuerdo en la reunión de titulares de cartera de este martes fue la invasión de Ceuta. Esta situación, sin embargo, la describe el Ejecutivo de otro modo. «Los extraordinarios e imprevisibles movimientos migratorios acontecidos recientemente en Ceuta han afectado seriamente a la seguridad nacional española», reza la explicación dada por La Moncloa para aprobar esta medida.

Defensa subraya que las entradas masivas de ilegales en Ceuta a finales de mes «han puesto de manifiesto la necesidad de disponer de los sistemas de detección, alerta y seguimiento más avanzados para prevenirlos».

El Ministerio de Robles pondrá en marcha esta medida con urgencia desde este año y continuará hasta el 2027, y es que el plazo de ejecución de esta medida «abarcará dos anualidades». El Ejecutivo plantea invertir un total de 4.922.563 euros.

Invasión a Ceuta

Todo ello después de que el pasado 30 y 31 de julio casi 80.000 inmigrantes entraran ilegalmente en Ceuta procedentes de Marruecos a través del espigón de El Tarajal. Según el Gobierno, aún quedan 5.000 extranjeros en la ciudad autónoma, aunque el Ejecutivo de Juan Jesús Vivas asegura que son más.

Robles defendió que «el CNI y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas realizaron la labor que les es exigible y dieron la información requerida», en una comparecencia en el Congreso de los Diputados donde dio explicaciones sobre la invasión.

Sin embargo, su declaración se topó con una enmienda por parte del Gobierno. «No había ningún informe que atisbara que iba a suceder lo que aconteció», replicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. «Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrado algo similar teniendo en cuenta lo que sucedió en 2021, se habría elevado al nivel de las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias», justificó el juez de profesión.

Los documentos desclasificados revelaron los avisos del CNI un día antes de la invasión. A las 13:52 horas del 29 de julio, la inteligencia española envió un mensaje a la Delegación de Gobierno en Ceuta, encabezada entonces por el socialista Miguel Ángel Pérez Triano, en el que aseguraba que en redes sociales había «un llamamiento para asalto por valla y mar mañana» a las 20:00 horas. E indicaron que se había hecho en «dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores». «Sus rilas», contestó la Delegación de Gobierno.

Finalmente, Moncloa y Defensa acabaron reconciliando sus discrepancias el mismo día de la desclasificación de documentos. En un comunicado del CNI, distribuido por La Moncloa, el centro de inteligencia aclaró que «no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30, al ser un fenómeno inusual que no se corresponde con las crisis migratorias conocidas hasta la fecha».