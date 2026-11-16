Marlaska contra Robles: la Guardia Civil dice a la juez que la alerta del CNI sobre Ceuta fue «insuficiente»

La Guardia Civil, a través de un informe remitido a la Audiencia Nacional, ha trasladado este lunes que las comunicaciones intercambiadas con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la invasión de Ceuta resultaron «insuficientes» a la hora de anticipar «el salto cualitativo entre una convocatoria ordinaria y la materialización de una crisis de carácter excepcional» en la ciudad autónoma.

El Instituto Armado, responsabilidad del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoce que hubo alertas del CNI, responsabilidad de Margarita Robles como ministra de Defensa, sobre la entrada masiva de inmigrantes a través de la frontera del Tarajal de Ceuta, pero que estas no fueron suficientes para anticipar una invasión de ese calibre, con la entrada de más de 80.000 inmigrantes.

La Guardia Civil considera que la información que le trasladó el Centro Nacional de Inteligencia era «parcial» e «insuficiente» para «dimensionar la amenaza» y que, «en modo alguno», puede considerarse que fuera un «aviso o alerta temprana» de la entrada masiva que tuvo su principal flujo el 30 de julio en Ceuta.

En un informe remitido a la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, fechado el 11 de noviembre, el Instituto Armado concluye que las comunicaciones intercambiadas con los servicios de inteligencia no anticiparon «el salto cualitativo entre una convocatoria ordinaria y la materialización de una crisis de carácter excepcional».

La Guardia Civil, que dirige la socialista Mercedes González, deja claro que su Jefatura de Información no recibió «ninguna comunicación» que pueda considerarse una «alerta» en los días previos a la entrada, ni tiene constancia de que otras unidades lo recibieran, pero sí que valora las comunicaciones, en forma de llamadas y mensajes de WhatsApp, que se cruzó un miembro del CNI y un agente de la UCE3 del cuerpo entre el 29 de julio y el 7 de agosto.

Según el informe, se trató de un «intercambio habitual entre analistas de información», que considera que si el CNI hubiese previsto «un evento de la entidad en términos de posible amenaza a la seguridad nacional, como el que después se produjo», el nivel de interlocución hubiese sido otro, «muy superior, incluso del máximo nivel político».

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado 10 de noviembre una nueva desclasificación de informes del CNI sobre la invasión de Ceuta los días 30 y 31 de julio, a petición de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón.

La magistrada reclamó documentación adicional para esclarecer qué autoridades conocían las advertencias, cuándo las recibieron y qué decisiones adoptaron. En septiembre, el Ejecutivo socialcomunista había publicado 40 documentos y comunicaciones de los servicios de inteligencia y las Fuerzas de Seguridad, entre ellos avisos previos a la entrada masiva.

El CNI no señala a Marruecos

Por su parte, un informe del CNI concluye que no se han obtenido hasta la fecha evidencias que permitan afirmar que la invasión a Ceuta fuera el resultado de «una acción instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes».

Así lo revela este informe presentado a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de inmigrantes ilegales a Ceuta, y que señala que «hasta donde se sabe en estos momentos, la movilización fue el producto de un llamamiento en redes sociales en el que no puede reconocerse la existencia de un único dinamizador, ni la vinculación de los que fueron detectados con el aparato del Estado marroquí».

«Tras las investigaciones en profundidad realizadas por el CNI, no se han encontrado evidencias que permitan afirmar que organismos estatales marroquíes estén implicados en el diseño, puesta en marcha o coordinación de una acción con intenciones deliberadamente agresivas de este tipo contra España», destaca.