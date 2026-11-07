Vox muestra la falta de seguridad y la suciedad alrededor de un centro de menas en El Tarajal: «Caminar por aquí es de alto riesgo»

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha recorrido un centro de menores inmigrantes en la zona de El Tarajal, en Ceuta, para mostrar la situación que, según denuncia, persiste más de tres meses después de la entrada masiva de personas desde Marruecos.

«Estamos en El Tarajal, que ha sido convertido en un centro de internamiento para los invasores y para todos los ilegales. Os vamos a mostrar la realidad de lo que vemos aquí», afirma Pérez Moñino.

En el vídeo grabado durante la visita, la dirigente señala la basura y las bolsas acumuladas en las aceras y advierte del riesgo que supone caminar por la zona. «Esto es muy peligroso», asegura.

La representante del partido también carga contra las organizaciones que trabajan con los inmigrantes y las acusa de beneficiarse económicamente de la situación: «Aquí las mafias disfrazadas de ONG se están frotando las manos con el dinero».

Vox en El Tarajal: «Mirad cómo está todo»

La portavoz de Vox señala la suciedad que encuentra a su paso. «Mirad cómo está todo», dice antes de advertir del riesgo que supone para una mujer caminar por allí.

Durante el recorrido, la dirigente de Vox habla con varias personas que encuentra en las inmediaciones. Al ver a un hombre al volante de un Mercedes, comenta: «A este le ha ido bien, que se ha comprado un Mercedes». Después se acerca al conductor y le dice: «Vaya coche tienes». Él le responde que trabaja allí. En otro momento de la grabación, señala a un joven que lleva una muleta y afirma: «Ese está practicando para cuando vaya al metro de Madrid a robar».

La portavoz continúa su recorrido y le pregunta a otro hombre por el iPhone que lleva. También habla con un joven que asegura que se comunica todos los días con sus padres y que tiene residencia en Ceuta.

Durante su visita a la ciudad, la dirigente ha reclamado la dimisión de Sánchez y ha defendido la devolución de los inmigrantes que permanecen en Ceuta. También ha exigido que Marruecos respete la soberanía española y ha situado la seguridad y el control fronterizo entre las prioridades de Vox.

La invasión de julio

Los días 30 y 31 de julio, miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta por la zona fronteriza de El Tarajal. La entrada masiva desbordó los recursos de la ciudad y dejó a miles de inmigrantes en calles y playas.

Las cifras sobre aquella entrada han sido objeto de discusión. El Gobierno central habló inicialmente de unas 72.000 personas, mientras que el Ejecutivo ceutí elevó sus estimaciones. Un informe de la Guardia Civil publicado por OKDIARIO cifró en 88.146 los inmigrantes que retornaron a Marruecos tras la entrada de esos días.

La falta de espacio en los recursos de acogida llevó a numerosos inmigrantes a instalarse en distintos puntos de la ciudad. Una de las imágenes de aquella situación fue la de la playa de El Trampolín, donde se levantó un asentamiento improvisado de chabolas y tiendas. También se formaron asentamientos en otras zonas de la ciudad, incluida la playa de Benítez.

El asentamiento de El Trampolín permaneció durante semanas junto al litoral ceutí. Tras su desalojo, a comienzos de octubre, los servicios municipales retiraron más de 61 toneladas de residuos durante la primera jornada de limpieza.

El Gobierno habilitó distintos espacios para alojar a personas que seguían en la ciudad. Entre ellos figuró un antiguo campo de fútbol del acuartelamiento de Caballería, junto a la playa de El Trampolín, para acoger a parte de quienes permanecían en el asentamiento.

Marruecos bajo investigación

La actuación de Marruecos durante la entrada masiva también está bajo examen judicial. Un informe del Centro Nacional de Inteligencia remitido a la jueza sostiene que las autoridades marroquíes conocían previamente que se estaba preparando la llegada de personas a la frontera.

La investigación ha reclamado documentación sobre las reuniones mantenidas antes de los hechos, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias en que se produjo la entrada masiva.