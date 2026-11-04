OKDIARIO en un monasterio de Logroño donde viven 50 menas: «Agredieron sexualmente a una cuidadora»

El antiguo monasterio de San Agustín de Logroño, comprado por el Gobierno de La Rioja hace menos de un año para alojar a 14 menores inmigrantes, acoge ya a medio centenar. OKDIARIO ha visitado el centro y ha hablado con uno de sus cuidadores, que describe una situación desbordada: normas que no se cumplen, agresiones al personal femenino y una rivalidad entre grupos que ha terminado en peleas con varios heridos.

Según este trabajador, en el monasterio residen 50 jóvenes registrados como menores, aunque asegura que muchos de ellos no lo son. La normativa interna fija que, entre semana, a las once y media de la noche todos deben estar acostados y haber entregado el teléfono móvil. Los fines de semana tienen permiso para volver hasta las dos de la madrugada. Ninguno de los dos horarios se respeta, según su testimonio: hay noches en que algunos internos no regresan hasta las cinco de la mañana. OKDIARIO ha comprobado que, a esas horas, los jóvenes no están en el centro, sino en el parque.

El cuidador denuncia la falta de respeto hacia las trabajadoras. Relata que un grupo de internos llegó a encerrar a una educadora para darle un beso.

El otro gran foco de tensión es la convivencia entre los propios residentes. El trabajador explica que existe una fuerte rivalidad entre los jóvenes marroquíes y los procedentes de África subsahariana, que no se mezclan en ningún momento. Esa división ha desembocado en peleas violentas: en una de ellas fue necesario movilizar hasta siete ambulancias. El personal, según su relato, no daba abasto. En los alrededores, el malestar es evidente. «Tocan los cojones a los vecinos», resumen los lugareños.