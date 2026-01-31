El Gobierno de La Rioja paga 100.000 € al mes para alojar a 12 menas en un chalet de lujo con piscina

OKDIARIO descubre el chalet de lujo donde el Gobierno de La Rioja alojará, al menos hasta septiembre, a 12 menas por 100.000 euros a mes. Según el expediente de adjudicación al que ha tenido acceso este diario, el Ejecutivo riojano del PP justifica esta decisión para evitar poner en «riesgo» la vida de los menores si éstos no estuvieran «atendidos adecuadamente», temiendo «un incumplimiento de la obligación de su protección, así como un deber de que prime el interés supremo de los mismos».

Se trata de una mansión de dos plantas con piscina, ubicada en una zona residencial del municipio de Villamediana de Tregua, que el Ejecutivo popular liderado por Gonzalo Capellán ha asignado, a través de una entidad social, para acoger a inmigrantes ilegales procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla –según ha confirmado el propio Ayuntamiento de la localidad, tras exigir Vox información sobre el traslado–.

Según las estimaciones de mercado, la villa de casi 900 metros cuadrados, donde los menas disfrutan de la estancia, tendría un valor de mercado de entre 650.000 y un millón de euros. El chalet convertido de la noche a la mañana en un centro de menas no ahorra en lujos, teniendo hasta una piscina al aire libre, que se puede contemplar incluso desde los satélites de Google Earth.

El PP justifica la decisión de habilitar este centro de lujo para menas en que los servicios sociales de La Rioja «están saturados», en referencia a los conocidos como pisos hogar, el sistema de acogida que disponía hasta ahora la comunidad autónoma. Un sistema que funcionó hasta finales del pasado año, cuando el Gobierno riojano compró un convento de monjas por 2 millones de euros para alojar a 17 menas.

Ante el revuelo suscitado por parte de Vox, que denunció que cada mena costará 150.000 euros a los riojanos por residir en el antiguo convento, el Ejecutivo de Gonzalo Capellán argumentó que era una decisión que habían tomado forzados por la llegada inminente de entre 100 y 200 menores con motivo del procedimiento de reubicación en el marco de «contingencia migratoria» que dispuso el Real Decreto ley 2/2025.

Un decreto que no fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno riojano de Capellán, a diferencia de lo que hicieron todos los demás ejecutivos regionales del PP. Un asunto que ha suscitado fuertes enfrentamientos con Vox, que lidera Ángel Alda en la región, teniendo en cuenta que los populares gobiernan con mayoría absoluta y que recientemente el presidente riojano afirmó en una entrevista en eldiario.es que «vetaría» a la formación por ser un «partido xenófobo» que «no cree en las autonomías».

Especializada en «menores conflictivos»

El chalet de lujo donde viven los menas en Villamediana está gestionado por una entidad especializada en «menores conflictivos». Según señala el Ejecutivo popular, tras varias alternativas disponibles para ubicar a estos 12 menores, se optó por destinarlos a Villamediana, adjudicando el contrato a la entidad Asociación para el desarrollo y la integración social meridianos, que cuenta «con experiencia» en centros de menas en otras comunidades autónomas, y son especializados en atender a «menores con problemas graves de conducta».

El acogimiento residencial de estos menores supondrá en total para sólo 8 meses 796.579,18 euros. Lo que significa que el Ejecutivo riojano destinará 66.666 euros para cada mena por este periodo, es decir, el coste por menor es de 8.333 euros al mes. Ahora bien, tal y como advierte el propio Gobierno regional en el Expediente de la secretaría General Técnica de Salud y Políticas Sociales, contemplan que la estancia de los menas se pueda prolongar por más tiempo, hasta que sea necesario si «la contingencia migratoria extraordinaria se prolonga».