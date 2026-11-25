Una mujer denuncia la profanación de la tumba de un familiar en el cementerio de Palma tras sufrir varios robos continuados de flores, jardineras y jarrones, cuyo valor supera los 800 euros. La denunciante acudió el pasado lunes a dependencias policiales para poner los hechos en conocimiento de los agentes.

Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso OKBaleares, las sustracciones en la sepultura familiar se habrían producido de forma reiterada entre el 2 y el 22 de noviembre. Durante esas semanas, la mujer habría detectado la desaparición de diferentes objetos ornamentales que había colocado en la tumba de su familiar fallecido.

Los robos se habrían sucedido a lo largo de varias semanas en el mismo enterramiento, causando no solo un perjuicio económico superior a los 800 euros, sino también un importante daño emocional a la propietaria de los objetos, que ha denunciado lo ocurrido ante la Policía.

La Policía Nacional investiga los robos y la profanación de la sepultura y se encargará de esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos. Entre las actuaciones previstas figura el visionado de las cámaras de seguridad del cementerio de Palma, con el objetivo de tratar de identificar a la persona o personas responsables de las sustracciones.