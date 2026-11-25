La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzga este jueves a un hombre de 30 años acusado de haber violado, extorsionado y vejado de forma continuada en Palma a la que fue su pareja sentimental, una mujer que tiene reconocida una discapacidad intelectual del 66%. La Fiscalía pide una pena de prisión de 20 años para el procesado, que obligaba a la víctima a pagarle dinero cada semana bajo la amenaza de romper la relación.

Los hechos más graves ocurrieron en febrero de 2024 en el domicilio de un amigo en común situado en la capital balear. De acuerdo con el relato de la acusación, mientras mantenían un encuentro íntimo, el procesado presionó con fuerza la cabeza de la mujer con sus manos. A pesar de la negativa expresa de ella a practicar sexo oral, el acusado la forzó a hacerlo sin llegar a eyacular. Para doblegar su voluntad, el hombre le generaba miedo asegurándole que, si no accedía a sus deseos, rompería la relación sentimental.

La situación de abuso no se limitó al ámbito sexual, sino que se extendió en el tiempo durante los años 2023 y 2024. Valiéndose de nuevo de la discapacidad de su pareja y de la misma amenaza de abandonarla, el acusado la obligaba a entregarle dinero de forma periódica. La víctima llegaba a darle hasta 200 euros a la semana, cantidades que ella conseguía a través de terceras personas, sumando un total aproximado de 600 euros que ya han sido reclamados por la vía judicial.

A este control económico se sumaba el maltrato verbal. El documento detalla que el acusado menospreciaba a la mujer de manera constante, dirigiéndose a ella con insultos graves como «puta», «retrasada» o «discapacitada». Por esta causa, el procesado ya estuvo privado de libertad en dos momentos distintos: el 28 de marzo de 2024, mismo día en que el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma dictó una orden de protección a favor de la víctima, y el 15 de junio de 2025.

La acusación considera al hombre autor directo de tres delitos, aplicando además la circunstancia agravante de parentesco en los dos más graves. Por el delito de violación solicita 15 años de cárcel, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante ese mismo periodo y otros seis años de libertad vigilada una vez salga de prisión. Por el delito de extorsión pide cinco años de prisión junto a tres años de orden de alejamiento y prohibición de contacto, mientras que por el delito de vejaciones injustas reclama 30 días de localización permanente.

Además de las penas de cárcel, se solicita que el acusado pague las costas del juicio e indemnice a la víctima con 15.000 euros por los daños morales sufridos.