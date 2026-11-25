El joven que sufrió una aparatosa caída con una bicicleta municipal de BiciPalma durante la madrugada del domingo es un conocido médico del Hospital Universitario Son Espases de una importante especialización profesional y de reconocido prestigio.

El facultativo, de origen sudamericano, circulaba por la calle Sant Magí sobre las 1.35 horas cuando, debido a la cogorza que llevaba, perdió el control de la bicicleta y acabó en el suelo con una herida sangrante en la cabeza. La intervención de la Policía Local de Palma y de los servicios sanitarios del 061 permitió atenderlo en el lugar, sin que finalmente tuviera que ser trasladado a un centro hospitalario.

Sin embargo, el accidente no fue el único episodio de la madrugada. Según varios testigos presenciales que se han puesto en contacto con OKBALEARES, el comportamiento del ciclista durante la intervención policial fue especialmente complicado. Los testimonios describen al hombre como muy alterado, violento verbalmente y con una actitud de gran prepotencia hacia los agentes y las personas que se encontraban en las inmediaciones.

Los testigos destacan especialmente la paciencia que tuvieron que emplear los policías de la Unidad Nocturna (UNOC) para controlar la situación. Según estas versiones, el estado de embriaguez del implicado y su actitud obligaron a los agentes a actuar con mucha mano izquierda para evitar que el episodio fuera a más.

De hecho, según los testimonios recabados, la actuación policial estuvo marcada por la contención y la calma, hasta el punto de que los agentes evitaron que la situación derivase en un arresto por desobediencia, pese al comportamiento que describen los presentes.

La prueba de alcoholemia practicada al ciclista arrojó un resultado de 0,82 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, más de tres veces el límite general permitido para conductores. Al circular en bicicleta, los hechos se tramitaron como una infracción administrativa, sin que la tasa registrada implicase por sí sola un delito penal.

La caída, la herida en la cabeza, el elevado nivel de alcohol y el enfrentamiento verbal que describen los testigos acabaron convirtiendo una madrugada de domingo en un episodio de tensión en pleno centro de Palma.

La bicicleta municipal BiciPalma fue retirada posteriormente por el servicio correspondiente y trasladada a un aparcamiento autorizado, mientras la intervención policial concluyó sin mayores consecuencias penales conocidas.