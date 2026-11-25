El 85 por ciento de la plantilla de IB3 ha secundado la huelga convocada este martes, según el comité de empresa el ente público, que ha ampliado los paros previstos para este domingo, 29 de noviembre. Y lo hace en unos horarios que afectan de lleno a la jornada electoral. Faltan conocer los servicios mínimos que determine la empresa pública y si los huelguistas los respetan.

Los trabajadores pararon este martes entre las 12.00 y las 14.00 horas y se han concentrado frente al Parlament para reclamar al Govern una integración «justa y digna» de los más de 300 trabajadores procedentes de empresas privadas que fueron internalizados hace casi cuatro años.

Además, ante la «inacción» de la empresa, a la que el comité de empresa ha solicitado documentación para avanzar en las negociaciones, la representación de los trabajadores ha ampliado los paros para el día de las elecciones generales. Así, la huelga comenzará a las 12.00 horas y finalizará a las 00.00 horas del 29-N.

La huelga busca reivindicar una integración «justa y digna» de los más de 300 trabajadores procedentes de empresas privadas que fueron internalizados hace casi cuatro años.

La plantilla también reclama una relación de puestos de trabajo (RPT) «adecuada» y un convenio colectivo «que garantice los derechos laborales de todo el mundo».

Decenas de trabajadores de IB3 se han concentrado este martes frente al Parlament para reclamar al Govern una integración «justa y digna» de los más de 300 trabajadores procedentes de empresas privadas que fueron internalizados hace casi cuatro años.

La protesta, coincidiendo con el pleno parlamentario, se ha llevado a cabo el segundo día de paros parciales de la huelga indefinida convocada por el comité de empresa de IB3.

Los trabajadores concentrados han reclamado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que «arregle el ente» con pancartas en las que se podía leer «Sin derechos laborales no hay servicio público» o «queremos una integración justa».