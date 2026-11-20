La realización televisiva de los actos electorales de Pedro Sánchez en esta campaña electoral corre a cargo en exclusiva del PSOE. Sucede lo mismo con el Partido Popular. En la realización del mitin del pasado sábado en Palma, de casi dos horas de duración, esta realización muestra a una periodista de IB3 Ràdio sentada en un lugar preferente. Aparece en una docena de ocasiones y, en la mitad de ellas, aplaudiendo las intervenciones tanto de Pedro Sánchez como de otros líderes socialistas que intervinieron en ese acto ante más de 5.000 personas.

Los partidos de la oposición en Baleares (PSOE y Més per Mallorca) denuncian a menudo la imparcialidad informativa de IB3. De hecho, recientemente el director general de la cadena, Josep Codony, tuvo que justificar cambios en una noticia reciente apuntando que la redactora que la cubrió había sido incluso jefa de Prensa de Més.

Ahora, una periodista de los servicios informativos de IB3 Ràdio ha sido detectada en un mitin del PSOE aplaudiendo en prácticamente todas las intervenciones que se produjeron en Son Fusteret el pasado sábado 14 de noviembre.

Visionado el vídeo realizado por el PSOE, se ve claramente a la redactora, pareja sentimental de Iago Negueruela, sentada en la fila número dos, justo detrás del candidato socialista a la alcaldía de Palma. Algo que no tiene nada en particular si además la periodista no está de servicio.

Sin embargo, en las imágenes se la contempla claramente aplaudiendo en varias ocasiones: a Amanda Fernández cuando menciona a Begoña Gómez, a Francina Armengol alabando la figura de Pedro Sánchez, y al propio presidente del Gobierno cuando se muestra convencido de ganar las elecciones del 29-N. También aplaude en al menos una segunda ocasión a Pedro Sánchez en una de sus habituales arengas a los militantes durante sus múltiples actos de campaña.

Visionada la realización socialista, a Olivia Navarro se la distingue en al menos una docena de ocasiones. En la mitad de ellas o se pone en pie o aplaude a quien interviene en ese momento.