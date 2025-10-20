El PSOE vuelve a la censura extrema contra OKBALEARES: ya no permite ni las preguntas

Marc Pons, portavoz adjunto del PSOE balear y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE de Pedro Sánchez, ha llevado este lunes a un nivel extremo el veto de su partido a OKBALEARES.

Si desde hace meses optan por no responder las preguntas de este periódico en sus comparecencias públicas y ruedas de prensa, este lunes se han permitido impedir las preguntas del redactor de OKBALEARES que asistía a la comparecencia semanal de los portavoces de los grupos políticos. Todos han respondido las preguntas del periodista y sólo el PSOE ha censurado incluso el derecho a preguntar.

Marc Pons, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, ex consejero balear con Francina Armengol y que aún no ha explicado su relación con la trama Koldo una vez conocidos varios cruces de whatsapp con el ex asesor de José Luis Ábalos, ha llevado este lunes al extremo máximo la censura que aplica su partido a OKBALERES desde hace más de un año.

El portavoz del grupo parlamentario, Iago Negueruela, inició este curso político suavizando la postura que venía manteniendo desde hace meses. Sin embargo, en las dos últimas comparecencias, no sólo permitió las preguntas en sede parlamentaria, sino que llegó a dar respuestas escuetas.

Su suplente ha vuelto a romper el molde este lunes: «Sabéis que no solemos dar respuesta a las preguntas de… (OKDIARIO)»….»Un servidor no responderá». La postura de Marc Pons impedía una pregunta del periodista de este medio digital sin llegar a conocerla.

Hay que recordar que Marc Pons aún no ha explicado su vinculación con la trama Koldo. El pasado 10 de septiembre aparecieron nuevos mensajes entre Koldo García y el diputado menorquín y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Marc Pons. «Muy buenas, te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud», escribió el asesor personal del ex ministro José Luis Ábalos al diputado menorquín el 8 de julio de 2021, tres meses después de enviarle una foto con el recibo del registro electrónico de la solicitud de Villafuel, la empresa del socio de Víctor de Aldama.

En un informe anterior de la UCO se desvelaban mensajes en los que se puede ver cómo el ex conseller y Koldo García se citan para una reunión. Koldo García llega a proponer verse incluso a las seis de la mañana si fuera preciso. Ante lo que Pons le responde: «Qué miedo me das».

A día de hoy no se ha aclarado nada sobre estos mensajes.