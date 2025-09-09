Koldo quedó para verse con la chavista Delcy en Caracas tras salir Ábalos de Transportes: «El jueves ahí»

Koldo García, el ex asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, concertó una cita con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, número dos de Nicolás Maduro, después de que su jefe dejara la cartera y un año y ocho meses después de que la mandataria aterrizara en Barajas. Así aparece en unos mensajes interceptados por la UCO de la Guardia Civil a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

«Cuando pueda la llamo por otro medio y decirle que gracias, estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir», le dijo Koldo por WhatsApp a Rodríguez la noche del 3 de octubre de 2021 para la cita prevista en Caracas.

Los mensajes entre García y Rodríguez, registrados el 3 y 5 de octubre de 2021, se han aportado al denominado caso hidrocarburos que investiga el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, donde figura entre los principales investigados el empresario Víctor de Aldama.

La primera conversación recogida por la UCO la inició Koldo García el 3 de octubre de 2021 a las 22:00 horas. «Muy buenas vicepresidenta perdonque la moleste soy Koldo (sic)», escribió el ex asesor de Ábalos.

Según el documento aportado por los agentes, Rodríguez le contestó inmediatamente: «Hola K». Al minuto siguiente, Koldo le apuntó: «Cuando pueda la llamo por otro medio y decirle que gracias, estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir».

A las 22:02 horas, la vicepresidenta venezolana respondió con un «Bien K», a lo que el ex asesor añadió: «Perdone que me exprese mal cuando pueda usted la llamo!!! perdón el error!!!».

Mensajes entre Koldo y Delcy hallados por la Guardia Civil.

Rodríguez le contestó a Koldo diez minutos después que se encontraba en un acto y le envió una fotografía. García le agradeció y le dijo: «Yo espero todo lo que usted me diga». La número dos de Nicolás Maduro cerró la conversación con un mensaje en el que se lee: «Perfecto».

En la segunda conversación registrada, la mantenida el 5 de octubre de 2021, Koldo García se muestra en disposición de hablar con Rodríguez. «Muy buenas perdone que la moleste la puedo llamar son dos minutos», escribió a las 15:44 horas.

Tres minutos después, el ex asesor de Transportes en el Gobierno de Pedro Sánchez avisó a la vicepresidenta venezolana de que la llamaba «por otro medio». El último mensaje aportado por la UCO es de las 16:19 horas; en él Koldo García se limitó a avisar: «Le escribo desde otro sitio».

No obstante, estos mensajes no confirman si finalmente se produjo el encuentro. Lo que sí está claro es que ambos coincidieron meses atrás en el aeropuerto de Barajas, en la polémica parada de Delcy el 20 de enero de 2020 en suelo español pese a la prohibición europea que existía sobre ella.

La madrugada del 20 de enero de 2020 Delcy Rodríguez aterrizó en Barajas. No obstante, las autoridades detectaron que no podía pisar suelo español. La vicepresidenta chavista no pudo realizar la visita por España que tenía prevista. En todo caso, Ábalos se acercó a la terminal y realizó la polémica reunión junto a Koldo García y Víctor de Aldama, contratado por una aerolínea con el objetivo de recuperar una deuda con la dictadura caribeña. Pedro Sánchez tenía constancia de este encuentro y dio su visto bueno a la reunión.