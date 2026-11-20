El voto por correo se dispara en Baleares con 44.000 solicitudes, un 23% más que en las generales de 2023, cuando fue ya todo un récord con 36.500 para unos comicios celebrados en plenas vacaciones de julio, 7.000 más que en los comicios de noviembre de 2019.

Correos ha informado este viernes de que ha admitido 44.721 solicitudes de voto por correo de ciudadanos de Baleares que desean ejercer por este sistema su derecho al voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Del total de peticiones, 31.334 se han gestionado en la red de oficinas de Correos y las 13.387 restantes se han tramitado de forma telemática a través de la página web de la entidad.

Hay que recordar que en Baleares partidos como Vox han advertido a la ciudadanía evitar el voto por correo para que el presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, no pueda cometer «cualquier trampa» el próximo 29 de noviembre.

A nivel nacional, Correos ha admitido 1.099.687 solicitudes, según el desglose facilitado por la entidad, de las que 735.583 se han presentado en oficinas y 364.104 a través de internet. Las peticiones han aumentado un 11,47% respecto a las elecciones generales de noviembre de 2019, la referencia comparable más próxima por haberse celebrado en el mismo periodo del año.

En comparación con las elecciones generales de julio de 2023, las solicitudes han descendido un 58,07%. Correos señala que aquellos comicios estuvieron marcados por su celebración en pleno verano y por un volumen extraordinario de voto por correo.

En cuanto a la documentación electoral, el censo tiene de plazo hasta este domingo, 22 de noviembre, para entregar los envíos a Correos, que continuará poniéndolos a disposición de los ciudadanos a medida que los reciba. Hasta la fecha, la entidad ha facilitado a los electores un total de 752.930 documentaciones para que puedan ejercer su derecho al voto.

El plazo para depositar el voto por correo finalizará el próximo jueves, 26 de noviembre, como máximo a las 14.00 horas, después de que la Junta Electoral Central acordara ampliar el periodo para realizar este trámite.