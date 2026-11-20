Tener un hijo hoy en día en España es prácticamente misión imposible para muchos españoles debido al enorme gasto económico que supone. Si encima se tienen 10, como es el caso de Ana Iglesias, madre de familia numerosa, empresaria y creadora de contenido en Instagram (@unalocuradefamilia) y TikTok (@anaig_83), el reto escapa de toda lógica.

La emprendedora habló largo y tendido en la página web de Lecturas, en la que dio los detalles de su vida, su último embarazo, su extensa familia y sus proyectos personales. Entre los distintos temas que tocaron, Iglesias soltó un dato abrumador: «El gasto promedio de mi hogar es de 9.000 euros mensuales». No obstante, esta cuantía es variable, ya que hay meses en los que gasta más y otros en los que menos.

Las medidas de ahorro que ha tenido que tomar

Como es lógico, un gasto tan elevado no está al alcance de muchas familias en nuestro país. Por ese motivo, la familia se ha tenido que apretar el cinturón. Por citar un ejemplo, instalaron placas solares para reducir al máximo el coste eléctrico. Además, aprovechan su situación de familia numerosa para beneficiarse de descuentos y de rebajas, así como reutilizar ropa, juguetes o libros de un hermano a otro.

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Iglesias relataba otras medidas que llevan a cabo para organizar el presupuesto e intentar frenar los dispendios. En vez de ir al cine, la mujer señalaba a las distintas suscripciones a plataformas de streaming que ofrecen un sinfín de películas a la carta a un coste notablemente inferior. También comentó que evitan comer fuera.

Sobre su trabajo

Aparte de la economía familiar, la empresaria explicó cómo son sus rutinas profesionales y familiares durante los primeros años en redes sociales: «Por las mañanas atendía mi tienda y gestionaba los pedidos; aprovechaba también para editar contenido y colaboraciones con marcas, y por las tardes compaginaba los deberes de mis hijos con la cena y las incidencias».

«Muchas veces, aun así, no me daba tiempo a todo. Con mucha frecuencia me quedaba dormida frente al portátil y esa era la señal de que había llegado al fin del día», añadió.

Las dificultades que conlleva criar a tantos críos

La creadora de contenido también se refirió a cómo es su vida con 10 hijos: «Tenemos una rutina muy común, lo único que en una casa más abarrotada. Sí que es cierto que la cantidad de imprevistos se multiplica a medida que crece la familia. Las mañanas son imprevisibles y se convierten en una maratón por llegar a tiempo a clase».

«Desde el que se queda dormido y no nos damos cuenta hasta el último momento, al que desayunando se mancha todo el uniforme y tiene que cambiarse, el que se olvida la mochila en casa o el que cuando vamos a salir dice que no encuentra un zapato. Cuando llega la tarde, la casa vuelve a cobrar vida. Todo se llena de bocadillos, mochilas, libros y niños que corretean por los pasillos», apuntó.

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La cena es servida a una hora muy temprana, en pos de asegurar un descanso adecuado: «A eso de las 19:30 les damos la cena y la idea es que entre las 20:30 y las 21:00 estén en la cama. Otra cosa es la hora a la que conseguimos que dejen las risas y los cuchicheos para quedarse dormidos».

Por último, ilustró cómo se gestiona criar a tantos hijos. Ante este respecto, la empresaria no titubeó: «La gente imagina cómo sería su vida si de pronto tuviese 9 hijos, pero la realidad es que no me convertí en madre de familia numerosa de golpe, sino que fueron llegando de uno a uno y, por tanto, nos fuimos adaptando de forma progresiva».