Ya es oficial en el BOE: las familias monoparentales podrán acceder a los beneficios de las numerosas a partir del 1 de enero de 2027

Las familias monoparentales están a punto de experimentar un cambio importante en el reconocimiento de sus derechos en España. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una nueva regulación que contempla su acceso a beneficios hasta ahora vinculados al título de familia numerosa, con efectos a partir del 1 de enero de 2027. La medida busca ampliar la protección de los hogares en los que un único adulto asume la crianza y el cuidado de los hijos, un modelo familiar cada vez más presente en la sociedad española.

Qué familias podrán beneficiarse de la nueva normativa

Uno de los aspectos más importantes es que la equiparación no se aplica indistintamente a todos los hogares monoparentales. El artículo 2 de la Ley 40/2003, modificado por el nuevo real decreto-ley, reconoce como familias equiparadas a las numerosas a aquellas en las que existe una sola persona progenitora con dos hijos. También contempla otros supuestos, como familias con dos hijos cuando alguno tenga una discapacidad o cuando el progenitor cumpla determinadas condiciones de discapacidad. ￼

Por otra parte, la nueva regulación establece un título oficial de familia monoparental, que será expedido por las comunidades autónomas y tendrá validez en toda España. Para obtenerlo, habrá que presentar una solicitud y acreditar las circunstancias familiares y económicas exigidas. También se contemplan situaciones de custodia exclusiva, violencia de género y ausencia prolongada de uno de los progenitores, entre otras. ￼

Descuentos en transporte, becas y ventajas fiscales

La equiparación permitirá acceder a diferentes beneficios vinculados al título de familia numerosa. Entre ellos se encuentran las deducciones fiscales, los descuentos en determinados transportes públicos, las bonificaciones y exenciones en precios públicos y una mayor protección en el acceso a becas y ayudas al estudio. También se contemplan medidas relacionadas con el empleo, la vivienda pública y la conciliación familiar. ￼

Un ejemplo práctico es la deducción estatal de 1.200 euros anuales por familia numerosa de categoría general, equivalente a 100 euros mensuales, siempre que se cumplan los requisitos fiscales. No obstante, no todas las ventajas se aplican automáticamente, ya que algunas dependen de la administración competente y de las condiciones particulares de cada ayuda. ￼

Cuándo se podrá solicitar

El Real Decreto-ley 35/2026 se publicó en el BOE el 11 de noviembre y entrará en vigor con carácter general el día 12. Sin embargo, las modificaciones relativas al reconocimiento de las familias monoparentales y su equiparación con las numerosas producirán efectos desde el 1 de enero de 2027. Las comunidades autónomas dispondrán de seis meses para adaptar sus procedimientos y normativa. ￼

La medida forma parte de un paquete de protección que, según el Ministerio de Derechos Sociales, podría beneficiar a más de 760.000 familias y cerca de tres millones de personas. El objetivo es reducir las desigualdades económicas y facilitar que los hogares con un único progenitor puedan acceder a más recursos públicos. ￼