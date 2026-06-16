El Supremo lo confirma: 10 semanas más de permiso por nacimiento para familias monoparentales

El Tribunal Supremo ha confirmado que las familias monoparentales pueden ampliar en 10 semanas el permiso de nacimiento y cuidado del menor hasta llegar a un total de 26 semanas. El Alto Tribunal ha tomado esta decisión para evitar una «discriminación clara» con respecto a los menores nacidos en hogares biparentales. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el antiguo permiso de maternidad que ahora se llama prestación por nacimiento y cuidado del menor. El Real Decreto-ley 9/2025 también ha acabado con este debate ampliando el permiso para familias monoparentales hasta los 32 años.

El pasado mes de septiembre se tomó una decisión histórica con respecto a los permisos por nacimiento para las madres y padres españoles. Desde el 1 de enero, las madres y padres españoles que cumplan con los requisitos pueden disfrutar de un permiso de 19 semanas retribuidas para cada uno de los progenitores y de 32 semanas para las familias monoparentales. Dos de estas semanas se podrán elegir hasta que el menor cumpla 8 años.

El 9 de septiembre de 2025, el Congreso de los Diputados dio validez a la reforma de la prestación por nacimiento y cuidado del menor a la que se pueden acoger las madres y padres que tengan un hijo o adopten desde el pasado 1 de enero de 2026. Esto deja el actual permiso en seis semanas de obligatorio cumplimiento tras el nacimiento del menor y 11 más que se podrán elegir de forma flexible dentro de los 12 primeros meses de vida del menor. La nueva norma suma dos semanas más a las que se podrán acoger las madres y padres hasta que los menores cumplan ocho años.

En el caso de las familias monoparentales, este permiso se amplía hasta las 28 semanas, que podrán disfrutar de forma flexible en el primer año de vida del menor y cuatro más antes de que cumpla 8 años. Todo ello hasta sumar 32 semanas para las madres o padres que sean el único progenitor que tiene al cuidado al menor. Esta ampliación del permiso para las familias monoparentales ha llegado después de varias decisiones del Tribunal Supremo, que ha ampliado en 10 semanas más los permisos a los que tenían acceso las personas que estaban en esta situación en España.

El Tribunal Supremo y la baja de maternidad

Esta última decisión del Tribunal Supremo ha modificado el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 177 de la LGSS, que establecía los permisos por nacimiento para las familias monomarentales. El Alto Tribunal ha dictado una doctrina jurisprudencial consolidada para evitar una «discriminación clara» con respecto a los menores nacidos en hogares biparentales.

El principal argumento del Tribunal Supremo es que el menor nacido en una familia monoparental no puede recibir una protección inferior a la que obtendría por haber nacido en una familia biparental. Así lo confirma, según apunta el diario La Razón, la Sentencia del Tribunal Supremo 236/2026 de la Sala de lo Social, que aplica directamente la Sentencia del Tribunal Constitucional 140/2024 de 6 de noviembre. Lejos de ser una novedad, esta es una confirmación más para no generar un trato desigual entre menores de familias monoparentales y biparentales.

Y así lo ha establecido la última modificación del Gobierno con la prestación por nacimiento y cuidado del menor, que amplía hasta 32 semanas el permiso en caso de un sólo progenitor. Mucho más que las 16 semanas reconocidas en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores, que también recogía que las familias biparentales se podían acoger a 32 en total (16 de cada una). Ahora el Real Decreto-ley 9/2025 también deja claro que las familias monoparentales podrán disfrutar de hasta 32 semanas.